缺業績？持身障停車證竟還收費 網友轟瞎爆了…

2019-04-22 12:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕莫非缺業績？有民眾持彰化縣政府核發的身心障礙者專用停車位識別證，車子停放彰化市路邊收費停車格，竟然被開停車收費單據，民眾連同單據和識別證一起PO上臉書社群平台，揶揄識別證不被認同，縣府和市公所不同調？網友熱議內文，狂轟作為瞎爆，對身障者太不友善！

民眾PO文「彰化踢爆網」臉書，用疑問句書寫質疑，「現在市政府都這麼缺業績？縣府跟市府不同調？市府不承認縣政府發放的識別證？」不少網友附和留言，但也有網友質疑車子沒有停放身障停車格，更有網友指出，彰化縣身障路邊停車收費只有前2個小時半價優惠，沒有其他縣市前2個小時或前4個小時免費機制。

網友留言說，身障停車識別證一定要停身障停車格才可以使用。還有網友狂酸身障停車格少之又少「大多被腦殘停了…」，還有網友留言痛批外縣市友善身障者，有免費停車的優惠機制而且還不一定要停放身障格，就只有彰化縣最不友善，沒免費優惠，要享半價優惠還要停放身障格。有網友留言說「我懂你在說什麼，我也覺得就彰化縣最腦X…」

還有網友留言身障停車格超少，導致很多人亂停，希望彰化縣學學台中、台北。更有網友質疑，車子停放民間營運停車場會開發票，停放路邊收費，卻沒有發票，質疑公部門帶頭逃漏稅。

對此，縣府工務處長林漢斌指出，路邊停車收費沒有開立發票，全國作法一致，而彰化縣路邊停車收費依照地方自治法規範實施，停放身障格前2個小時優待半價（每小時10元），之所以如此主要卡在供需嚴重不平衡，以及全縣只有3個鄉鎮市的市區地段才有路邊收費，情況跟都會縣市不同，不能相提並論。

林漢斌表示，彰化市、員林市、鹿港鎮目前共2500個路邊停車格，約80個身障格，比率超過3%，高出法規2%，彰化縣近1000個停車格有43個身障格，比例也高於法規，停車格和身障格都非常有限，相較於全縣持有身障停車識別證近2萬張，供需不平衡，只能半價優惠無法全額免費，以此提高市區路邊停車格的周轉率，方便更多人洽公、市區採購方便使用。

社會處長王蘭心指出，彰化縣領有身障手冊目前約6萬8000人，以前只有持有手冊就能申請身障車停車證，直到身障法修法要5年重新鑑定換證和進行實際需求的審核評估機制後，全縣身障停車證由高峰期3萬多張，目前有效證為1萬9348張，當中又以肢體障礙者需求最高，核發件數已沒有過去浮濫現象，真正有需求才能拿到停車證明。

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