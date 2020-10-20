議員批台中僅1座寵物公園 農業局︰未來會有4座

議員楊典忠質詢時批評市府，升格10年蓋不出第2座寵物公園。（記者何宗翰攝）

2020/10/20 14:50

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市家犬、家貓登記數量約有33萬多隻，但全市卻僅有1座寵物公園，台中市議員楊典忠今天質詢時批評，六都中新北市有17座，台北市、桃園市各有5座，台中市府卻只會發新聞說要「積極打造寵物公園」，呼籲市府應該重視寵物的活動範圍、友善空間，不要「打嘴砲」。

農業局長蔡精強表示，目前寵物運動公園除東區泉源公園已經開放使用，規劃中的寵物公園包括太平區公5公園、南屯區文心森林公園、后里區環保公園，未來會有4座寵物公園，除了后里寵物公園因為在動物之家旁邊，會由農業局管理外，其他3座都在公園裡面由建設局管理。

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楊典忠表示，海線民眾反映，光是要帶家裡的狗狗去寵物公園玩，從清水帶到東區路程超過20公里，又沒有寵物公車可以搭乘，2年前他提案要求市府在海線設置寵物公園及休閒設施，至今都沒有動靜，動保團體也在動保諮詢會議連署提案設置寵物公園，會勘快1年也都沒消息。

楊典忠建議，如果都市計畫區公園用地不易尋覓空間，可以朝河川高灘地、滯洪池綠地、掩埋場或墓地綠化設施用地規劃，市府應做出重視市民陪伴動物的政策作為，在各區設置寵物公園。

身兼台中市動保諮詢委員會主任委員的副市長令狐榮達表示，雖然他沒去過泉源寵物公園，但應該和一般寵物公園一樣，有草地可以讓寵物跑跳，未來有需求的話，政府應該會增加設置。

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