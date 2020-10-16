變裝王獎5萬 中市5大商圈24日起搞怪Halloween

台中市今年首次彙集五大商圈舉行萬聖節系列活動，盼吸引更多人潮到訪，吃喝玩樂in台中。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/16 21:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕萬聖節將至，台中市府聯手5大商圈將於10月24日至11月1日舉辦萬聖節「搞怪Halloween系列活動」，包含10月24日大里中興商圈與東海藝術街商圈、25日大甲商圈、31日美術園道商圈及11月1日精明一街商圈的萬聖節變裝比賽，美術園道商圈的終極優勝「變裝王」將可獲得獎金5萬元，邀請民眾共襄盛舉。

五大商圈皆舉辦萬聖節變裝比賽，並祭出高額獎金或獎品，中興商圈變裝冠軍可獲得購物金5000元；大甲商圈冠軍3000元獎金外加限量保平安背包；美術園道商圈則祭出這次活動最高額獎金5萬元給「變裝王」，調皮搗蛋組冠軍也有獎金2萬5000元；此外，凡參加東海藝術街商圈變裝活動的民眾皆可得到限量萌鬼驚喜包，參加精明一街商圈變裝走秀則可獲得證書。

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經發局表示，今年首次彙集中市商圈舉行萬聖節系列活動，盼吸引更多人潮到訪台中，歡迎民眾來逛商圈，享受萬聖節氣氛，吃喝玩樂in台中，16日商圈主委齊聚宣傳，10月24日大里中興商圈「萬聖節玩很大」及東海藝術街商圈「Halloween-HA!呦鬼呀!我們都在藝術街!」、10月25日大甲商圈「芋頭尬南瓜、作伙來參加」、10月31日美術園道商圈「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」，及11月1日精明一街商圈「2020南瓜節大遊行」。

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