中市送學生公車卡學校竟須幫綁卡 教師嘆成小七

中市送學生公車卡學校竟須幫綁卡，教師嘆淪「小七」。（市府提供）

2020/10/16 18:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市自明年元旦起將推出「市民限定」的公車優惠，因應身分辨識，市府將提供國小學童公車卡，台中市教師職業工會指出，但學校卻須承擔綁卡作業，嘆市府把學校當「小七」，老師變辦卡員。

台中市府強調，為便利學生綁定交通卡，交通局12月起將主動巡迴各校提供綁卡服務，教師僅須協助事前蒐集家長同意書，其餘作業均由市府及學校資訊人員處理。

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台中市教師職業工會理事長洪維彬指出，市府訂自明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策，限定台中市民、設籍台中市市民之新住民配偶及在台中就學的外縣市學生，均適用雙十公車優惠，只須持綁定身份的任何電子票卡即能享受優惠。

但洪維彬指出，市府同時提供國小學童「兒童卡」，享搭公車雙十優惠，立意甚佳，但近日各校紛傳相關工作將轉嫁給學校，由學校教師負起相關業務怨言，學校淪為「小七」，讓市府美意打折扣。

洪維彬指出，學校是教育機關非消費型服務機構，尤其近年來中央與地方均致力助學校行政減量，讓教師更能發揮其專業，並專注於教學，台中市卻反其道而行，將學生申請及綁定交通卡之業務加諸學校，將增加教師額外工作時間及人力負擔，徒增學校非教學工作，嚴重傷害學生的學習權，亦令教師淪為消費型卡片的「辦卡員」。

洪維彬指出，檢視相關單位提供給學校的訊息，未來學校恐還須負責「學生交通卡」後續遺失、補發、製卡等庶務，要代教師群表達反對意見。

此外，洪維彬指出，就目前所見之家長同意申請書內容及格式，也有改進之空間，既未能把此項有利於家長或兒童的政策說清楚，也未能給家長明確權利義務訊息，只想獲得家長同意授權書，這樣模糊內容只會徒增教師的解說上困擾，並損及政策美意。

他另指出，現在已是人手一機的數位時代，相關業務申辦竟還要透過學校用紙本及人工蒐集資訊、多層次的人工操作，也根本不符時代腳步。

洪維彬指出，關於申辦作業方式，系統操作問題，應由相關單位及票證公司專人處理，切勿只貪圖方便而造成政策執行紊亂。

交通局澄清，學生綁卡基本資訊將透過校務系統直接匯出，由市府及學校資訊人員進行勾稽比對、綁定交通卡，教師僅須協助事前蒐集家長同意綁卡授權書，並無其他處理事項；市府巡迴各校前，將提醒學生當日攜帶卡片到校，當天就可綁定取回。

市府指出，台中雙十公車優惠新制預計明年元旦上路，交通卡綁定地點包含區公所、戶政事務所、捷運綠線捷運站、圖書館等，為讓學生綁卡更便利，因此主動推出到校綁卡服務，市府也將再召開會議向各校加強說明，以不增加教師負擔為原則，便利學生綁卡。

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