大灑幣？台中捷運綠線即將通車 雖評估大賠9億仍推兒童半價

台中捷運即將通車，市府宣佈6到12歲搭捷運持兒童交通卡半價。（資料照，記者唐在馨攝）

2020/10/13 07:31

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運綠線預估年底前通車，捷運公司日前預算送審，自估首年虧損超過9億，但因為盧秀燕推出雙十公車兒童免費交通卡，台中捷運也因此順勢宣佈，6到12歲台中市民，持兒童卡搭捷運半價。

對此，有綠營議員私下表示，台中市府因為公車補助不斷攀升而決定明年雙十公車免費只限台中市民，結果現在捷運明顯會賠錢，還沒想出如何賺錢，先硬推兒童半價，盧市府一直大灑幣，看不出真正的市政願景。

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也有議員質疑，這項市籍兒童搭捷運半價，先前在議會從來沒有聽市府提過或報告，懷疑根本是因為昨天被發現盧市府放著144萬張花博卡不用，已經預備花8百多萬購買新的兒童交通卡，被議員踢爆後，才趕快再推捷運兒童半價，想要給兒童交通卡更大的正當性。

對此，捷運公司董事長林志盈表示，市民兒童半價是早就規劃好的，包括還有一日搭乘券，旅遊券等等，現在還沒有上網公告，但日內會推出，並非昨天才決定，而未來市籍兒童持兒童交通卡搭捷運半價，必需持兒童交通卡來認證，跟敬老愛心卡一樣由市府補助。

林志盈說，將來市民兒童卡如有損毀或遺失要自行掛失，並自費購買兒童卡重新綁卡，目前全市估算有18萬6到12歲兒童，6歲以下則搭乘捷費免費。

台中捷運即將通車，市府表示市籍兒童半價，雖然捷運公司表示早就決定，但到昨天官網仍未看到相關訊息。（記者唐在馨翻攝）

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