K董現身嚇壞邰智源！員工曝他親力親為 張國煒謙虛：不要再吹了
〔即時新聞／綜合報導〕網路節目「木曜四超玩」以「一日系列」最為出名，本週節目與星宇航空合作，主持人邰智源等人體驗一日機務人員，在他們正在了解客機維修業務時，星宇航空董事長「K董」張國煒突然現身，嚇壞邰智源一行人，員工還說張國煒都「親力親為」，讓他直喊「不要再吹了！」
「木曜四超玩」本週節目播出「一日機務工程師」，節目單位與星宇航空合作，讓主持人邰智源、坤達、KID等人了解飛機維修等相關業務，3人先是學習飛機檢查，包含飛機外觀、起落架、發動機等。
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不過在邰智源正學習相關知識時，製作人陳百祥在一旁告訴邰智源「一個新進員工，這輩子最怕遇到在哈拉的時候，董事長就在旁邊」，就在邰智源轉身一看時，星宇航空董事長張國煒雙手叉腰站在他們身後，就連邰智源一旁的「學長」也跟著節目效果，做出「嚇到歪腰」的動作。
此外，就連坤達在學習起落架相關知識時，張國煒也突然現身「亂入」，讓累到說「今天就先到這裡」的坤達，也立刻改口說「今天繼續下去不會到這裡！」
製作人陳百祥也問在場員工「董事長是不是總是親力親為？」然而員工則開玩笑說，張國煒會在距離不到1公尺，一旁「盯著菜鳥」，員工也說，董事長非常好，會親自檢查飛機，此言一出也讓張國煒在一旁謙虛喊「不要再吹了！」
最後，張國煒也親自「下海教學」，不僅向邰智源等人科普飛機零件相關知識，還讓邰智源坐上機長的座位，蹲下來說明有關飛機引擎、耗油、駕駛艙操控、面板解讀等複雜的知識。
影片一出，許多網友都讚嘆張國煒對飛機知識的了解，以及在節目上做出的效果，紛紛留言表示「這個K董太有趣了」、「K董真的很幽默，蠻喜歡K董的演講，讓人連想離開上廁所的念頭都沒有」、「K董的亂入很爽很好笑」、「張國煒真的是一個很有本事的企業家，什麼事都親力親為真的不簡單」、「K董真的很猛耶，從來沒有看過一家大型航空公司的董事長會自己下來飛，飛也行 、維修也行的董事長， 我真的覺得帥爆了」。