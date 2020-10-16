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    K董現身嚇壞邰智源！員工曝他親力親為 張國煒謙虛：不要再吹了

    星宇航空董事長張國煒在飛機駕駛艙教導木曜四超玩主持人邰智源相關知識。（圖擷自木曜四超玩Youtube）

    星宇航空董事長張國煒在飛機駕駛艙教導木曜四超玩主持人邰智源相關知識。（圖擷自木曜四超玩Youtube）

    2020/10/16 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕網路節目「木曜四超玩」以「一日系列」最為出名，本週節目與星宇航空合作，主持人邰智源等人體驗一日機務人員，在他們正在了解客機維修業務時，星宇航空董事長「K董」張國煒突然現身，嚇壞邰智源一行人，員工還說張國煒都「親力親為」，讓他直喊「不要再吹了！」

    「木曜四超玩」本週節目播出「一日機務工程師」，節目單位與星宇航空合作，讓主持人邰智源、坤達、KID等人了解飛機維修等相關業務，3人先是學習飛機檢查，包含飛機外觀、起落架、發動機等。

    不過在邰智源正學習相關知識時，製作人陳百祥在一旁告訴邰智源「一個新進員工，這輩子最怕遇到在哈拉的時候，董事長就在旁邊」，就在邰智源轉身一看時，星宇航空董事長張國煒雙手叉腰站在他們身後，就連邰智源一旁的「學長」也跟著節目效果，做出「嚇到歪腰」的動作。

    此外，就連坤達在學習起落架相關知識時，張國煒也突然現身「亂入」，讓累到說「今天就先到這裡」的坤達，也立刻改口說「今天繼續下去不會到這裡！」

    製作人陳百祥也問在場員工「董事長是不是總是親力親為？」然而員工則開玩笑說，張國煒會在距離不到1公尺，一旁「盯著菜鳥」，員工也說，董事長非常好，會親自檢查飛機，此言一出也讓張國煒在一旁謙虛喊「不要再吹了！」

    最後，張國煒也親自「下海教學」，不僅向邰智源等人科普飛機零件相關知識，還讓邰智源坐上機長的座位，蹲下來說明有關飛機引擎、耗油、駕駛艙操控、面板解讀等複雜的知識。

    影片一出，許多網友都讚嘆張國煒對飛機知識的了解，以及在節目上做出的效果，紛紛留言表示「這個K董太有趣了」、「K董真的很幽默，蠻喜歡K董的演講，讓人連想離開上廁所的念頭都沒有」、「K董的亂入很爽很好笑」、「張國煒真的是一個很有本事的企業家，什麼事都親力親為真的不簡單」、「K董真的很猛耶，從來沒有看過一家大型航空公司的董事長會自己下來飛，飛也行 、維修也行的董事長， 我真的覺得帥爆了」。

    張國煒突然現身嚇壞邰智源。（圖擷自木曜四超玩Youtube）

    張國煒突然現身嚇壞邰智源。（圖擷自木曜四超玩Youtube）

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