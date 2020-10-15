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    彰化二水跑水節規模加倍 國寶火車、冠軍總鋪師助陣

    彰化二水國際跑水節即將舉行，二水鄉公所舉辦活動記者會，縣長王惠美（前排左二）、 二水鄉長蘇界欽（前排右二）等人與會。（記者陳冠備攝）

    彰化二水國際跑水節即將舉行，二水鄉公所舉辦活動記者會，縣長王惠美（前排左二）、 二水鄉長蘇界欽（前排右二）等人與會。（記者陳冠備攝）

    2020/10/15 20:54

    〔記者陳冠備／彰化報導〕遇水就發！彰化縣年度盛會二水跑水節，今年不受疫情影響，將在10月31日、11月1日如期舉辦，而且規模更勝以往，新增6項活動，包括與台鐵合作，請來國寶CK－124蒸汽老火車重出江湖，及全國總鋪師冠軍的沈佑澤烹煮120桌料理，其中推出的300張鐵道美食套票，1小時就秒殺。彰化縣長王惠美今出席記者會表示，今年活動加倍，歡迎大家來二水跑水，體驗遇水就發的樂趣。

    為緬懷先人引濁水溪水源進入二水八堡圳灌溉彰化平原，二水鄉民每年在八堡一、二圳交會點舉辦跑水慶祝活動，近年政府投入資源擴大舉辦為「二水國際跑水節」，不只慶祝文化，還有全國唯一的水道馬拉松比賽，今日舉行活動記者會，彰化縣長王惠美、參山國家風景區管理處長柯建興、二水鄉長蘇界欽等人與會，歌手邱振哲也蒞臨現場，演唱成名曲「太陽」，為活動揭開序幕。

    萬聖派對 席地野餐、歌手獻唱

    蘇界欽表示，今年二水鄉榮獲為「經典小鎮」獲得參山國家風景區補助720萬元，為此決定將今年活動以「鐵支路、鐵馬、鐵腿－輕旅行」為主軸，邀請有84年歷史的國寶CK－124蒸汽老火車進站源泉車站回溫集集線，邀請全國總鋪師冠軍沈佑澤，設計一套具在地特色美食料理，在源泉國小席開120桌，另外在水心之初大草原舉辦萬聖派對，民眾能席地野餐，一旁還有50攤三輪車市集，晚間還有草地音樂會，邀請人氣歌手白安、邱振哲、孫盛希等，史上最熱鬧。

    王惠美表示，人家說遇水則發，每年此時就會特地控制八堡圳水量，讓民眾可以下到水圳，跑引水、納福財，機會難得，歡迎民眾一起來跑水，遇水就會發發發。

    二水鄉公所指出，參加跑水節民眾，可搭火車在二水車站下車，10月31及11月1日有接駁車，從上午8時至下午4時，約20分鐘一班；另搭乘台鐵集集線者，也可在源泉車站下車，步行前往會場只要5分鐘。或上彰化縣文化局及活動官網查詢相關資訊。

    二水國際跑水節今舉行活動記者會，歌手邱振哲也蒞臨現場，演唱成名曲「太陽」，為活動揭開序幕。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節今舉行活動記者會，歌手邱振哲也蒞臨現場，演唱成名曲「太陽」，為活動揭開序幕。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節今年擴大6大主題，因應潮流增加草地野餐，讓民眾享受當地田野樂趣。（記者陳冠備攝）

    二水國際跑水節今年擴大6大主題，因應潮流增加草地野餐，讓民眾享受當地田野樂趣。（記者陳冠備攝）

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