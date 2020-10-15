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    首頁　>　生活

    全國泰雅族運動會開幕 2300健將烏來一較高下

    侯友宜參加全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽選手之夜，表達新北市歡迎之意。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜參加全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽選手之夜，表達新北市歡迎之意。（記者翁聿煌攝）

    2020/10/15 20:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕第9屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽「『原』夢泰雅．決戰烏來」於15、16日兩天，在新北市烏來區舉行，新北市長侯友宜以地主身分參加晚上的選手之夜餐會，歡迎來自全國的泰雅族同胞， 希望大家能賓至如歸，感受新北市民的歡迎熱情。

    烏來區長周守信說，全國泰雅族運動會集結宜蘭縣南澳鄉及大同鄉、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉和台中市和平區9鄉區的泰雅健將，人數多達2300人，賽程包含一般運動項目及泰雅族傳統技藝競賽，提供泰雅族人交流、凝聚情感，並展現泰雅族的傳統文化與精神。

    9鄉區輪流辦 烏來是第一輪最後一棒

    周守信說，全國泰雅族運動會每年由9個泰雅族鄉區輪流舉辦，今年適逢第9年，最後一棒由烏來區承接，聖火率先於10月5日至7日3天依序行經9個泰雅鄉區，在祖靈祝福下順利完成聖火傳遞，並串聯起九鄉區族人情感，增進族人間互動交流。

    同時間烏來區公所也與新北市原住民族行政局共同合作辦理「烏來泰雅編織節」，由國際知名設計師潘怡良團隊以編織手法設計營造的全新部落景點「織藝廊道」，廊道入口位於環山路、烏來教會後方，為烏來打造出充滿濃濃泰雅味的新風貌，歡迎遊客前來體驗。

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