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    國旅大爆發 台北101、墾丁海生館、龜山島登前3熱門行程

    根據旅遊平台KLOOK觀察，今年上半年國旅商品預訂數較去年成長150%，最受國人喜愛的體驗行程前5名分別為台北101觀景＆Skyline天際線460雲端漫步、屏東墾丁海生館及夜宿體驗、龜山島登島賞鯨體驗，以及墾丁鹿境梅花鹿生態園區。（記者蕭玗欣攝）

    根據旅遊平台KLOOK觀察，今年上半年國旅商品預訂數較去年成長150%，最受國人喜愛的體驗行程前5名分別為台北101觀景＆Skyline天際線460雲端漫步、屏東墾丁海生館及夜宿體驗、龜山島登島賞鯨體驗，以及墾丁鹿境梅花鹿生態園區。（記者蕭玗欣攝）

    2020/10/15 16:29

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年6月起國內爆發前所未有的國旅熱潮，國內旅遊人次估可衝2.1億人次，達近10年新高。根據旅遊平台KLOOK觀察，今年上半年國旅商品預訂數較去年成長150%，最受國人喜愛的體驗行程前5名分別為台北101觀景＆Skyline天際線460雲端漫步、屏東墾丁海生館及夜宿體驗、龜山島登島賞鯨體驗，以及墾丁鹿境梅花鹿生態園區。

    KLOOK資深行銷總監林耀民表示，依據過去6個月平台排序台灣最受歡迎的體驗行程來看，水上或自然生態等相關戶外活動最熱門，例如獨木舟、浮潛、離島跳島或賞鯨等；此外樂園類與城市玩樂體驗也受到許多消費者歡迎，例如登上台北101觀景台，或到Skyline天際線460體驗雲端漫步。

    林耀民分析，台北101景觀台以往是入境旅客首選，台灣旅客去過一次後就逐漸淡忘，KLOOK今年首度與台北101獨家販售套票，以優惠價格販售，此外，台北101外新增Skyline新設施，也獲得民眾喜愛。

    另，據統計，水上活動流量較去年同期有4倍成長，樂園也有高達1.9倍的成長，都市玩樂體驗也有2.3倍的成績，例如新莊宏匯廣場7月試營運，每週流量都有3位數成長，顯示消費者也開始著重都市內娛樂。

    KLOOK公布全台前20個最受國人喜愛的體驗行程：台北101觀景＆Skyline天際線460雲端漫步、屏東墾丁海生館及夜宿體驗、龜山島登島賞鯨體驗、墾丁鹿境梅花鹿生態園區、S2O泰國潑水電音派對門票、南方四島&七美島&藍洞一日遊、奇美博物館、青埔JETS嘉年華、九族文化村、麗寶樂園、嘉義澎湖單程船票、台北市立兒童新樂園、六福村主題樂園、十股仁糖文創園區、東澳烏岩角獨木舟體驗&一泊二食星空野營、秀姑巒溪泛舟體驗、清水斷崖獨木舟體驗、奧森兒童博物館、小琉球浮潛體驗、澎湖花火節限定-海上賞煙火體驗。

    林耀民表示，今年受疫情影響，大家無法出國，KLOOK上半年國內旅遊產品數量多達3000個，包含國內旅遊、都市內娛樂例如美食票券、表演產品；林耀民說，除了旅遊體驗行程、交通票券，也首度新增表演活動及渡假住宿等產品，未來也將進入電影市場，持續深化都市娛樂體驗。KLOOK今也宣布成立KLOOK Moment品牌，發展更多獨家及深度國旅產品。

    林耀民表示，國旅爆發同時，因前期東部、南部旅遊人潮多，景點壓力大，如今可發現都市內旅遊也正在成長，流量成長約2.3倍，顯示旅客除了旅行外，也想在城市內找到適合於樂趣去體驗。另，過去國旅給人印象多是追求低價、高CP值，林耀民也發現，與萬豪酒店3天合作推出快閃住宿方案，1天內疚賣出400晚經典客房，與遠東香格里拉大飯店合作販售破萬的套房，也在2小時內就銷售破百，打破國人旅客不願意花錢在國內住宿的印象。

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