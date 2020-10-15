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    中國抽砂及運砂船第三次拍賣若流標 將評估是否做為人工魚礁

    「豐溢9969號抽砂船」第三拍底價為2577萬元，拍賣不成恐將成為人工魚礁。（澎湖地檢署提供）

    「豐溢9969號抽砂船」第三拍底價為2577萬元，拍賣不成恐將成為人工魚礁。（澎湖地檢署提供）

    2020/10/15 17:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖沒入越界中國運砂船及抽砂船，經過二拍依然乏人問津流標，已訂於11月19日（四）上午10點進行第三次公開拍賣，若三拍仍流標，澎湖地檢署表示不進行第四拍，將在漁業署協助下，評估兩艘船舶是否適合做為人工魚礁。

    中國籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，在澎湖縣七美鄉西南我國專屬經濟海域「臺灣灘」違法抽取海砂一案，經澎湖地院判決有罪確定，「長鑫36號」（16468噸）及「豐溢9969號」（4226噸）也宣告沒收，展開拍賣程序，9月16日首拍、10月6日二拍都宣告流標。

    由於拍賣限制中資介入條款，限定僅具有我國籍之自然人或法人可投標，並限制兩艘船舶自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國之自然人或法人，航政主管機關5年內不得發給除籍證明，藉此阻絕回售中國地區途徑。並要求抽砂船買受人，應依照澎湖縣政府之要求在指定地點完成卸砂，才能領回保證金。

    根據地檢署資料顯示，長號運砂船第一標拍賣底價9784萬元、第二標7828萬元、第三標6263萬元；豐號抽砂船第一標底價4026萬元、第二標3221萬元、第三標2577萬元，澎湖地檢署表示，已與行政院農委會漁業署聯繫並達成共識，近日將展開該二艘船舶作為人工魚礁之可行性評估，若第三拍仍流標，且專業評估結果符合作為人工魚礁之條件，地檢署擬不進行第四次拍賣。

    據農委會漁業署官網說明，「人工魚礁」的設置，是將天然或人造結構體（包括：水泥礁、船礁、鋼鐵礁、電桿礁、輪胎礁……等）投置於適合的海域，以改善或營造海洋生物之棲息環境，而達到培育生物資源，增進漁業經營的目的。因培育漁業資源的效果獲得認同，因而稱為「人工魚礁」。

    「長鑫36號運砂船」第三拍底價為6263萬元，若流標研議成為人工魚礁。（澎湖地檢署提供）

    「長鑫36號運砂船」第三拍底價為6263萬元，若流標研議成為人工魚礁。（澎湖地檢署提供）

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