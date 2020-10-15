牛牛進校園了 比學生還害怕

頭一遭，牛牛進校園了，水牛見到這麼多人，比學生還害怕。（記者詹士弘攝）

2020/10/15 10:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕頭一遭，牛牛進校園！雲林土庫國小越港分校推動校園體驗課程，以往食農教育，是將學生帶到田野，體驗農村耕作的辛苦，這一回是將水牛帶進校園，讓學生可以就近親近水牛，了解早年農耕時期，溫馴的水牛成為農民最佳的助手，合力耕作出一片天。

土庫國小校長關勝周表示，十二年國教就是要培養學生具備多元文化與國際理解的素養，牛是全球各國普遍的農畜，學生透過今天的體驗課程，將更能理解與認識在地水牛文化與國際間牛文化的差異，這就是國際視野在地出發的最好註解。

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新良食淨土文化推廣協會林家良表示，昔日雲林農村水牛到處都是，北港還曾有牛墟交易場所，在機械取代獸力後，牛變成罕見動物，經由水保局─青年回留創新研究計畫─牛牛教育手冊下，促成了水牛進校園活動。

這頭才兩歲的水牛，見到這麼多小朋友關心，一開始相當緊張，學生搶著要餵食牧草，牛牛還吃不小，但個性十分溫馴。

今天課程還邀請「海牛學校」校長魏清水生動的講解，師生都對水牛文化有更深一層的認識，透過多元體驗學習，以趣味化、互動性讓師生深入牛的文化及價值，重溫過去農村時代的生活寓教於樂，安排不同的牛元素闖關遊戲，有認識水牛、餵水牛、牛的俚語學習「做牛要拖，做人要磨」、「牛吃死不知跑，豬知跑不知死」、「有一好無兩好、有新媳無牛母」。

人、牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

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