為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    牛牛進校園了 比學生還害怕

    頭一遭，牛牛進校園了，水牛見到這麼多人，比學生還害怕。（記者詹士弘攝）

    頭一遭，牛牛進校園了，水牛見到這麼多人，比學生還害怕。（記者詹士弘攝）

    2020/10/15 10:45

    〔記者詹士弘／雲林報導〕頭一遭，牛牛進校園！雲林土庫國小越港分校推動校園體驗課程，以往食農教育，是將學生帶到田野，體驗農村耕作的辛苦，這一回是將水牛帶進校園，讓學生可以就近親近水牛，了解早年農耕時期，溫馴的水牛成為農民最佳的助手，合力耕作出一片天。

    土庫國小校長關勝周表示，十二年國教就是要培養學生具備多元文化與國際理解的素養，牛是全球各國普遍的農畜，學生透過今天的體驗課程，將更能理解與認識在地水牛文化與國際間牛文化的差異，這就是國際視野在地出發的最好註解。

    新良食淨土文化推廣協會林家良表示，昔日雲林農村水牛到處都是，北港還曾有牛墟交易場所，在機械取代獸力後，牛變成罕見動物，經由水保局─青年回留創新研究計畫─牛牛教育手冊下，促成了水牛進校園活動。

    這頭才兩歲的水牛，見到這麼多小朋友關心，一開始相當緊張，學生搶著要餵食牧草，牛牛還吃不小，但個性十分溫馴。

    今天課程還邀請「海牛學校」校長魏清水生動的講解，師生都對水牛文化有更深一層的認識，透過多元體驗學習，以趣味化、互動性讓師生深入牛的文化及價值，重溫過去農村時代的生活寓教於樂，安排不同的牛元素闖關遊戲，有認識水牛、餵水牛、牛的俚語學習「做牛要拖，做人要磨」、「牛吃死不知跑，豬知跑不知死」、「有一好無兩好、有新媳無牛母」。

    人、牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    人、牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    學生與牛第一次接觸，靠餵食牧草拉近關係。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    脫韁大水牛夜半睡路旁！大屁屁擋道 警急找飼主
    2020/09/23 10:49

    脫韁大水牛夜半睡路旁！大屁屁擋道 警急找飼主
    嚇！半夜開車撞到水牛 牛角斷裂遺落現場成「肇事」鐵證
    2020/09/22 15:12

    嚇！半夜開車撞到水牛 牛角斷裂遺落現場成「肇事」鐵證

    解析熱門投資標的
    生活今日熱門
    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    LIVE - 1014疫情指揮中心記者會
    2020/10/14 13:30

    LIVE - 1014疫情指揮中心記者會 影片

    注意！台14線埔霧公路人止關段 將22天夜間交管
    2020/10/14 12:07

    注意！台14線埔霧公路人止關段 將22天夜間交管

    台帛斷航百萬包機費用難承擔 帛琉45名重症病人等來台醫療
    2020/10/14 12:09

    台帛斷航百萬包機費用難承擔 帛琉45名重症病人等來台醫療

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播