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    3000境外生進不來損失3億 全志盟：應看進來6萬新舊生帶來60億收入

    受疫情影響，今年約3000名境外生放棄來台就學，估約損失3億元學費收入，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱今天表示，大家看到不能來的3000人，卻沒有看到進來的境外生人數是20倍。（資料照）

    受疫情影響，今年約3000名境外生放棄來台就學，估約損失3億元學費收入，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱今天表示，大家看到不能來的3000人，卻沒有看到進來的境外生人數是20倍。（資料照）

    2020/10/15 09:43

    〔記者林曉雲／台北報導〕受疫情影響，今年約3000名境外生放棄來台就學，估約損失3億元學費收入，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱今天表示，大家看到不能來的3000人，卻沒有看到進來的境外生人數是20倍，全世界疫情嚴重下，我國不僅如常上學，還全面讓境外學位生來我國讀書，來我國讀書的境外新生人數達1.6萬人，如再加上舊生4萬多人，境外學位生總人數高達6萬人，學費收入估達60億元，要肯定政府的防疫努力。

    大學將在10月24日左右截止註冊，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，教育部推估109新學年的境外生，共有3千多名境外新舊生無法來我國讀書，外界以此估算損失3億學費。

    吳福濱表示，全世界欽羡並肯定台灣的防疫成就，當然因為疫情，國內各行各業包括學界仍會有一些困難與損失，但相對許多國家連開學都不能，我們更應該共體時艱，保護防疫成果，並在疫苗生產之後，比其他國家更能快速恢復正常。

    教育部政次劉孟奇日前表示，各國境外生能否入境，與其國家疫情有關，菲律賓和印度原核定各700多人，但目前入境之菲律賓籍學生43人、印度僅18人，印尼原本核定有3千名境外生可入境，但目前入境1189人。

    此外，對於已註冊但因班機等原因，還無法來我國的境外生，教育部啟動「安心就學」專案，劉孟奇表示，這些尚未核定入境的安心就學境外生約2千多人，預計應可在10月底或11月可入境我國。

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