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    藝FUN券跟月薪25萬都有的奢侈？ 文化部搞笑提7點教大家用

    文化部呼籲大家趕快使用藝FUN券消費。圖為藝FUN券抽獎畫面。（資料照）

    文化部呼籲大家趕快使用藝FUN券消費。圖為藝FUN券抽獎畫面。（資料照）

    2020/10/14 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅黃山料日前在臉書上發文指出，「月薪25萬元和月薪 3 萬元之間，除了社會階層不同之外，煩惱卻是相同的」，引發網友熱烈討論。文化部今（14）日也在臉書上大玩二次創作，提出7點擁有藝FUN券後能做的「奢侈行為」，呼籲大家趕快使用藝FUN券支持藝文業者。

    文化部在臉書上將黃山料的言論，配合今日的「iPhone 12發表會」二次創作，表示「不管你的手機一台3萬或25萬元，不管幾顆鏡頭、機身顏色、容量多少，藝FUN券一份就是600塊，沒有花等於不存在」，請有抽到的朋友趕快進行消費，支持藝文產業。

    文化部也逗趣提出7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」，分別為：

    1.看IMAX 3D票價400元不眨眼，對信用卡優惠沒感覺。
    2.要看就看大銀幕，忘記電視怎麼開。
    3.想看的書就買，再也不用跟圖書館借書。
    4.看展覽中途出去找朋友，不蓋手章直接再買一張票。
    5.預購偶像唱片不管幾種版本通通都包起來。
    6.上手作體驗課程，再也不用上網爬文比較價格。
    7.逛市集時，小禮物集點券掉到地上不用撿。

    文化部也在後面澄清，「以上純屬小編開玩笑，請大家認真花藝Fun券，也要尊重創作者、店家及其他觀眾喔」，提醒大家除了要趕緊進行消費外，也不要忘記體諒在藝文產業活動的人。

    文化部臉書全文

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