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    7歲兒想送抱枕把妹！老爸慘淪跑腿小弟 超萌情書曝光網友笑翻

    有網友在臉書發文分享，自己7歲的小兒子跟媽媽要一個銅鑼燒造型抱枕，想要做為禮物送給班上的女同學，結果自己就被老婆派去跑腿買禮物，讓他實在又好氣又好笑，PO文到網路分享，笑翻一眾網友。（圖片截取自爆廢公社二館）

    有網友在臉書發文分享，自己7歲的小兒子跟媽媽要一個銅鑼燒造型抱枕，想要做為禮物送給班上的女同學，結果自己就被老婆派去跑腿買禮物，讓他實在又好氣又好笑，PO文到網路分享，笑翻一眾網友。（圖片截取自爆廢公社二館）

    2020/10/14 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書發文分享，自己7歲的小兒子跟媽媽要一個銅鑼燒造型抱枕，想要做為禮物送給班上的女同學，結果自己就被老婆派去跑腿買禮物，讓他實在又好氣又好笑，PO文到網路分享，笑翻一眾網友。

    一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張國字、注音夾雜的紙條，原來是7歲大的兒子寫給同班同學的情書，除了表達愛慕之情外，甚至還寫下了「跟我結婚」幾個大字，天真的話語萌翻了一票網友。不僅寫情書，男孩也向媽媽開口要了一個銅鑼燒造型的抱枕送給心上人，而為了兒子的泡妞大計，媽媽還命身為父親的原PO捨命陪君子，幫兒子跑腿一趟。

    文章PO出，網友們都笑了，紛紛在底下留言「情書內容好可愛~還沒在一起就想結婚了哈哈哈」、「女孩拿了抱枕跟紙條回家會被爸爸揍吧！才一個幾百塊的抱枕就想娶我女兒」、「越早投資越划算～長大的妹子就不是銅鑼燒能解決的了」、「我怎麼記得蛾（兒）子都說長大要娶媽媽⋯⋯」。

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