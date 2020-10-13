女同學帶名牌玩具車到校「10元賤賣」？網友看完故事：被偷塞洋蔥！

鄉民分享，表示在國小時，有女同學帶經典老牌「tomica」小汽車到校，以1台10元價格賤價賣給男同學的故事，並曝光背後令人難過的原因，文章PO出後引發熱議，不少鄉民淚喊：「有洋蔥！」。「tomica」小汽車示意圖。（彭博）

2020/10/13 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團日前有網友分享自家小學6年級小孩，偷帶智慧型手機到學校，還向同學收取50元網路費。貼文被轉貼到PTT後引發討論，意外引發鄉民分享，表示在國小時，有女同學帶經典老牌「tomica」小汽車到校，以1台10元價格賤價賣給男同學的故事，並曝光背後令人悲傷的原因，文章PO出後引發熱議，不少網友看完淚喊：「被偷塞洋蔥！」

一名鄉民今日在PTT回文 ，表示他小學5、6年級時，班上轉來一位女同學，因為轉學生的關係，大家一開始較少與她互動，後來女同學卻天天拿出不分年齡層、不少男性喜歡蒐集的「tomica」小汽車賣給男同學，一開始1台賣100元，後來被抗議賣太貴，改成1台賣10元。由於這位女同學一直便宜賣玩具，因此班上所有男同學都和她成為好友，下課、放學都和她一起玩，也漸漸發現這位女同學跑不快、容易喘，身上還有一個長長的開刀傷口。女同學這才透露，因為有先天性心臟病，那是心臟開刀的傷口。

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直到原PO國三那年，得知女同學去世的消息，並與所有國小同學都去參加公祭；公祭結束後，女同學的家人帶他們去參觀她的房間，他們才發現房間根本沒有男生的玩具，都是一般小女生會玩的玩具。在男同學驚訝追問下，女同學的姊姊才解釋，妹妹小時候就有先天心臟病，在學校很文靜，不太講話，常常遭到捉弄，最後甚至被霸凌，爸媽因此幫她轉學。

姊姊說，轉學後，女同學發現她很喜歡的男生愛玩這種小汽車，因此要爸爸幫她買了10台送給那位男同學，沒想到對方竟然給她錢，從此她竟就陰錯陽差變成賣玩具的。由於女同學是辦桌的，家境還算不錯，父母也疼這位有先天性臟病的妹妹，尤其看她每次買玩具後都很開心，更不惜花錢讓她高興。直到女同學的姊姊解釋，原PO及其他同學才恍然大悟。

文章推文處，不少網友留言表示「被偷塞洋蔥了」、「本來還以為是什麼好笑的故事....」、「還以為是盜版的拿來賣同學然後薛翻」、「我這麼期待後面的展開結果給我放洋蔥QQ」、「眼眶都模糊了」、「希望她現在已經轉生到更好的世界了」、「對她來說至少有朋友一起玩了 唉 可憐的孩子」。

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