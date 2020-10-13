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    爆廢公社遭無預警下架 臉書：內部調查中

    爆料公社管理員范果旺證實爆廢公社被臉書下架，並宣布全爆系社團從今晚開始停止所有活動三天。（擷取自臉書爆料公社）

    爆料公社管理員范果旺證實爆廢公社被臉書下架，並宣布全爆系社團從今晚開始停止所有活動三天。（擷取自臉書爆料公社）

    2020/10/13 18:14

    〔記者楊綿傑／台北報導〕成員達百萬的臉書社團「爆廢公社」，今天突然無預警被下架，引發網民哀嚎，管理員也紛紛發文表示不解，同時預告全爆系社團今晚起暫停活動3天。臉書截至目前為止仍未說明原因，僅表示正在進行內部調查。

    爆廢公社管理員范果旺上午就已在「爆料公社」社團發文證實爆廢公社被臉書下架，他指出，大家都知道多年歷史百萬人的爆廢公社（1社）是社員抒發心情耍廢的社團，裡面不能直播，文章內也沒有裸露色情、沒暴力血腥、沒霸凌歧視、沒侵權直播，只有滿滿的心情抒發與廢文，如今被無預警下架，臉書的規則我實在不懂啊！~但平台是人家的（臉書），反正一切臉書說了算，你沒理由想下架就下架吧，爺除了無奈也無法說啥。

    范果旺在發文中也提到，「為了哀悼爆廢公社（1社）被臉書下架，全爆系社團從今天晚上開始停止所有活動三天，想發耍廢可以到爆料公社的APP發洩吧，阿門..。」展現無奈心情。

    另位管理員李艾莉傍晚也發文，內容提到如果硬要找一個社團消失的理由，應該是人太多的關係，沒錯應該是人太多的關係，破百萬就很危險，以後社團收人都限定人數好了。

    李艾莉還提到，很多人在那邊找一堆社團消失的原因，就沒有原因啊！「連我們自己都找不到理由，就不要應找原因了」。同樣表達無奈之情。

    管理員相關發文內容引發熱烈迴響，超過1萬則以上的留言，縱然有些網民認為「這種平台消失最好」，但更多長期收看者批評臉書常毫無理由這樣，也有網民認為百萬用戶吃臉書資源或許是原因，更多網民都以簽到表示悼念或支持。

    臉書則並未對此正式回應，僅表示目前仍在進行內部調查。有知情人士分析，會被下架可能是因為被檢舉太多，因而造成下架，或者是內容某些字眼涉及色情、暴力等不當情形，被系統認定違反社群守則而下架，但仍要看臉書調查狀況而定。

    爆料公社另名管理員李艾莉也發文表示不解。（擷取自李艾莉臉書）

    爆料公社另名管理員李艾莉也發文表示不解。（擷取自李艾莉臉書）

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