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    綠美化變「殺風景」？ 名間松柏嶺1.5公里迎賓花台惹議

    參山國家風景區管理處，近期在南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，惟民眾對綠美化設施，看法卻相當兩極。（記者劉濱銓攝）

    參山國家風景區管理處，近期在南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，惟民眾對綠美化設施，看法卻相當兩極。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/14 14:36

    ［記者劉濱銓／南投報導］南投名間鄉松柏嶺是當地重要觀光景點，近期參山國家風景區管理處（簡稱參山處），在主要聯外道路縣道139乙線設置1.5公里迎賓花台，提升景區旅遊氛圍，惟有居民說，沿途花台太過突兀，未能融入周邊環境，效果不如預期，感覺是浪費錢，也有民眾說，美醜是「見仁見智」，綠美化總是好，但若後續無法好好維管，才是浪費錢！

    當地居民反映，近期在松柏嶺聯外道路出現兩排黑色花台，種植低矮花草盆栽，由於松柏嶺是丘陵地，道路兩側廣植茶樹、果樹，作物與地景相當融入，但現在卻出現突兀的花台，就擺在路邊水溝蓋，不僅景象沒有變得比較好看，甚至有的茶農還抱怨，花台可能擋住務農的通道，影響人員機具進出，真的是「殺風景」。

    對此，參山處回應，花台目的是要做景區綠美化，讓遊客行經迎賓花台路段，就知道到了參山風景區的八卦山地區，花台從松柏嶺受天宮往聯外道路延伸，總長約1.5公里，花台種植扶桑花，花色有紅、黃、粉紅等，花苞多、花形大，全年開花，容易照顧，花台綠美化經費約200萬元，後續會有專人澆灌維管。

    此外，花台都擺在水溝蓋，不會影響行車，放置地點也都避開農園出入口，且花台是移動式的，若有阻礙情形，都能移動調整，花台兩側還貼有反光條，方便夜間提供足夠道路示警，目前地方反應多屬正面，針對其他不同意見，可能因植栽才剛種下去，效果還不夠明顯，如有需要將進一步與地方溝通，盼讓綠美化設施盡善盡美。

    南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，卻有民眾認為花台太過突兀，相當「殺風景」。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，卻有民眾認為花台太過突兀，相當「殺風景」。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，卻有民眾認為花台太過突兀，相當「殺風景」。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉松柏嶺聯外道路設置成排扶桑花花台，卻有民眾認為花台太過突兀，相當「殺風景」。（記者劉濱銓攝）

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