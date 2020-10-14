台大教授劉國瑞獲國際IEEE全球總裁 為58年來華人首次擔綱

台大電機系特聘講座劉國瑞教授，日前獲國際電機電子工程師學會全球總裁，是華人首位取得該席次者。（台大提供）

2020/10/14 13:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學電機系特聘講座教授劉國瑞，12日獲得國際電機電子工程師學會（IEEE）選舉拿下2022年全球總裁席次，是該會成立58年來首次由華人擔綱，也提升台灣在電機領域的國際能見度與影響力。

台大表示，IEEE為國際最大、影響最深遠的電機電子領域專業組織，會員160多國約42萬多人，另有12萬學生會員，轄下46個專業學會，出版約200個重要學術期刊，每年贊助超過1900個國際學術會議等，更擁超過1200項國際技術標準，影響電機領域深遠。

請繼續往下閱讀...

而劉國瑞是美國馬里蘭大學電機系與台灣大學電機系的特聘講座教授，已是IEEE會士，並在本月12日經選舉，成為2022年IEEE的全球總裁，是該會成立58年來首位華人擔任此重要職務。

台大指出，劉國瑞在美國的實驗室研究涵蓋信號處理和通信技術的各項層面，目前主要研究無線AI技術，也曾領導開發世界首個公分級室內定位系統，被封為IEEE七大改變世界技術之一，也提出無線生物識別技術的概念，並開發出世界上第一個無線人類識別技術等。

台大說，劉國瑞雖長年在美國發展，但對培育他成長的台灣有著一份濃厚的情感，除了長期受聘為台大特聘講座教授外，經常回台短期講學指導，更常在IEEE及國際會議中為台發聲及協助，如大力協助台灣舉辦2009年的信號處理和通訊領域旗艦會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法