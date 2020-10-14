黃子佼推薦「洄海嵐山」族語專輯 誇口沒入圍金曲就要「退出」演藝圈

花蓮縣長徐榛蔚今邀藝人黃子佼擔任「洄海嵐山」族語專輯推薦人，一起啟動專輯唱盤；黃子佼還大膽預測「明年會入圍金曲獎」，強調若沒有，就要退出演藝圈「2天」！ （記者王峻祺攝）

2020/10/14 12:42

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「洄海嵐山」族語音樂專輯，歷經1年多收錄阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族等6大原民美聲，曲風豐富涵蓋古調，縣長徐榛蔚今邀藝人黃子佼擔任推薦人，一起啟動專輯唱盤；黃子佼還大膽預測「明年會入圍金曲獎」，強調若沒有，就要退出演藝圈「2天」！

「洄海嵐山」族語音樂專輯，以花蓮在地角度出發，透過音樂詮釋族群脈絡，曲風多元也為古調注入全新生命力，共收錄拉卡‧巫茂、伊祭‧達道、騰莫言‧基鬧Tenmoy Cinaw、張小芳Savi Istasipal、龐志豪及耕莘‧撒耘等6位實力派歌手的音樂創作，包括4首古調歌謠及6首創作。

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花蓮縣府與亞妶多媒體合作出版「洄海嵐山」，今在花蓮舉行發表會，唱片實體通路、全台5大唱片行及各大網路數位平台同步上架，黃子佼受邀擔任音樂推薦人，縣長徐榛蔚還為他披上阿美族情人袋，並與歌手們一起啟動專輯唱盤。

黃子佼受訪時說，6個族群、6種語言一起做專輯非常不容易，聽完後直接想退出歌壇，因為實在「技不如人」，專輯曲風涵蓋古調及原創曲，以擔任幾次金曲評審的經驗大膽預測，這張專輯應該會入圍明年的金曲獎，若沒有就要退出演藝圈2天。

徐榛蔚說，專輯製作歷經14個月籌備，感謝6位歌手開啟世代間的音樂交流，承載著族群的歷史記憶，收錄花蓮最珍貴資產，讓民眾可以透過「洄海嵐山」，聽見花蓮在地6大族群古調與流行旋律的激盪凝練。

她說，花蓮是台灣原住民族音樂搖籃，在音樂創作上，縣府全力支持，並鼓勵在地社群多辦理音樂活動帶動觀光旅遊產業，期許縣府首張專輯的發行，傳揚花蓮豐沛的原住民音樂生命力，更期待在黃子佼的推薦下，能夠大賣長紅！

花蓮「洄海嵐山」族語音樂專輯，歷經1年多收錄阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族等6大原民美聲，曲風豐富涵蓋古調，縣長徐榛蔚今邀藝人黃子佼擔任推薦人，與歌手一起啟動專輯唱盤。（記者王峻祺攝）

花蓮縣府與亞妶多媒體合作出版「洄海嵐山」，今在花蓮舉行發表會，專輯以花蓮在地角度出發，透過音樂詮釋族群脈絡，曲風多元也為古調注入全新生命力，共收錄拉卡‧巫茂、伊祭‧達道、騰莫言‧基鬧Tenmoy Cinaw、張小芳Savi Istasipal、龐志豪及耕莘‧撒耘等6位實力派歌手的音樂創作，包括4首古調歌謠及6首創作。 （記者王峻祺攝）

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