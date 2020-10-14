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    搶攻秋冬旅遊商機 溫泉飯店雙人住宿萬元有找

    北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，經典雙人客房一泊一食平日住宿劵每張6700元 ，旺季平日不加價。（圖由業者提供）

    北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，經典雙人客房一泊一食平日住宿劵每張6700元 ，旺季平日不加價。（圖由業者提供）

    2020/10/14 12:37

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕2020 ITF台北國際旅展10月30日將在南港展覽館登場，今年受疫情影響，加上安心旅遊補助即將在10月底結束，為刺激國旅客出遊，飯店業者都祭出超殺住宿及用餐優惠。台北君悅酒店10月16日起週五至週日無限量供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿等燒烤總匯吃到飽，旅展限定買1送1；北投亞太飯店雙人一泊二食住宿劵下殺萬元有找。

    瓏山林集團旗下飯店搶先在台北國際旅展登場前推出線上訂購，其中瓏山林台北中和飯店歷年熱銷數千張的美食套餐券，旅展下殺38折、每張1360元，可任選九菜一湯的中式美饌或海陸全包的西式套餐；擁有歐式度假莊園、天然冷溫泉泡湯的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店首度推出3天2夜住宿券，祭出64折優惠，可任選1房2晚或2房1晚使用，旅客在跨年假期與228連假入住不加價。

    北投亞太飯店線上旅展10月12日開賣，今年推出最低37折年度限定超殺優惠，包含經典雙人客房一泊二食平日住宿劵，從原價1萬2900元起下殺到萬元有找，經典雙人客房一泊一食平日住宿劵每張6700元，旺季平日不加價，4到9月使用可享假日免加價優惠。另，也推出每年的明星商品湯氛饗樂券一套6張，每套最低優惠37折，一張可享大眾風呂（裸湯）及室內泳池（120分鐘），同一人進出一次，或綠漾套餐一客或綠漾下午茶2客；3張可享和室湯屋雙人120分鐘1次或迎曦套餐2客；或SPA單人身體或臉部指定療程1次。

    台北君悅酒店自10月16日起，每週五晚餐、週六至週日的午晚餐時段限時在2樓茶苑推出「 歐陸現切肉食主義」，整晚無限供應香料烤牛肋排、爐烤羊腿、脆皮德國烤豬腳、多汁雞腿串等各式燒烤總匯，並配合ITF線上旅展在10月14日搶先推出限量買1送1超值優惠，限時只要1408元即可享雙人茶苑肉食主義吃到飽；搶不到的民眾也可選擇旅展期間限定推出的茶苑單人券，每張1080元，下殺77折。

    老爺酒店集團考量無法至展場購券的民眾權益，提前在10月23日舉辦線上旅展方便隔空掃貨。老爺酒店集團瞄準正夯的國旅熱潮，首度推出「微環島套券」，每套1萬3200元含1張A券及2張B券，持A券可入住礁溪、知本或北投老爺1晚，或4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店2晚，持1張B券可入住4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店1晚，或南西、林森2家會館兩晚。

    每年吸引大批民眾囤貨的老爺聯合住宿券每張2900元，線上滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2700元有找。老爺酒店集團表示，使用1張可住4家老爺行旅、2家老爺酒店 或老爺會館2家，明年2月底前持1張券入住林森會館，還可再多住一晚。

    台北君悅酒店配合ITF線上旅展在10月14日搶先推出限量買1送1超值優惠，限時只要1408元即可享雙人茶苑肉食主義吃到飽。（圖由業者提供）

    台北君悅酒店配合ITF線上旅展在10月14日搶先推出限量買1送1超值優惠，限時只要1408元即可享雙人茶苑肉食主義吃到飽。（圖由業者提供）

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