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    飯店線上旅展搶開跑 住宿券每晚下殺2500元、餐券買10送2

    福容大飯店線上旅展推出聯合住宿券單張面額2699元，買10送1，平均只要2454元，加碼再贈總價值2000元餐飲抵用券。（業者提供）

    福容大飯店線上旅展推出聯合住宿券單張面額2699元，買10送1，平均只要2454元，加碼再贈總價值2000元餐飲抵用券。（業者提供）

    2020/10/13 11:48

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕號稱全台規模最大的2020台北國際旅展10月30日至11月2日將在台北南港展覽館登場，五星飯店近期則搶先推出線上旅展，讓無法到場的民眾也能鍵盤選購；台北美福大飯店推出萬元以下「五星饗宴住宿券」，平均每人不到2500元就能入住卓越五星飯店；福容大飯店祭出連鎖餐券買10送2，住宿券最低下殺2.3折。

    美福大飯店線上旅展10月12日開跑，主打商品包含大胃王激推的「彩匯自助餐券」最低64折起，下午茶券每人690元，就能大啖異國百匯料理。此外，每年備受消費者喜愛的「超值美食通用券」，一券就可在館內港台日義四大風格餐廳擇一選用，每券2800元，最高可兌換價值5720元餐點，折扣下殺49折。

    住宿方面，美福大飯店也推出萬元以下的「五星饗宴住宿券」，4人同行，每人以不到2500元的價格就能享受卓越五星的住宿體驗。

    福容大飯店表示，每年ITF旅展美食住宿票券最搶手，伴隨國旅持續發酵，線上旅展將搶先在10月26日至11月25日在官網開賣；延續往年，今年線上旅展持續推出熱銷常勝軍連鎖餐券，每張880元，買10送2，平均只要733元，就能品嘗中、日式套餐或精彩自助百匯美食，適用於福容大飯店旗下福容淡水漁人碼頭店、福容台北一館、福容台北二館、福容桃園機捷A8店、福容桃園店、麗寶福容店、福容高雄店、福容福隆店、福容花蓮店等據點

    福容大飯店也推出聯合住宿券單張面額2699元，買10送1，平均只要2454元，加碼再贈總價值2000元餐飲抵用券，使用單張住宿券就能入住美棧墾丁大街4人房，最適合精打細算的家族住客或是三五好友出遊；使用兩張住宿券即可入住福容淡水漁碼店，加碼升等海景房一晚，等於房價直接下殺2.3折。

    台北美福大飯店彩匯自助餐廳下午茶餐食。（業者提供）

    台北美福大飯店彩匯自助餐廳下午茶餐食。（業者提供）

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