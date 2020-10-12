台灣高鐵線上旅展開跑 北高高鐵票＋五星飯店只要3000元

高鐵假期「精緻遊」精選7條2日遊行程，旅客可在線上旅展選購，圖為君品酒店客房。（台灣高鐵提供）

2020/10/12 17:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2020台北國際旅展將在10月30日至11月2日在台北南港展覽館登場，台灣高鐵公司今宣布線上旅展搶先開跑，即日起至11月30日止，推出「高鐵趣玩8」線上旅展，旅客搭高鐵搭配36小時租車方案，或入住全台五星級飯店，2人同行單人只要3000元。

台灣高鐵表示，本次線上旅展推出的8類優惠產品，可以充分滿足旅客多元化的旅遊需求；其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，2人同行單人只要振興價3000元。

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以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，全部均一價，只要3000元。

此外，針對喜愛自由行的旅客，線上旅展也特別推出台灣高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」的優惠選擇；「飯店聯票」特別規劃49家北部地區熱門飯店，凡在官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠（原8折）；而對於只需要交通安排的旅客，台灣高鐵也祭出「交通聯票」，精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠（原75折）。

針對追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」精選7條2日遊行程，第一天專人帶領體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用；「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程Benz休旅車接駁，加上入住頂級飯店，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

高鐵公司表示，所有高鐵旅遊產品除了於旅展現場銷售外，即日起也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買。

跟著「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑。圖為梅山茶園。 （台灣高鐵提供）

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