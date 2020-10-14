南鐵東移案強拆拒遷戶 陳致曉：大埔張家能重建 陳家也可以

陳致曉母親與家中深具特色的旋轉樓梯合影。（陳致曉提供）

2020/10/14 11:39

〔記者謝君臨／台北報導〕為執行台南鐵路地下化工程（南鐵東移案），鐵道局昨凌晨強制拆除抗爭逾9年的最後2戶，其中包括反鐵路東移自救會長陳致曉的家。陳今於立法院召開記者會，指他已提出「把家獻給台灣」的公共藝術方案，卻仍被強拆，痛斥政府拆掉雙方和解的契機，也拆掉台灣的民主人權，並強調「大埔張家能重建，南鐵陳家也可以」，未來將朝重建、平反的運動方向努力。

陳致曉表示，本來這場記者會的主旨是「把南鐵陳家獻給台灣」，提出一個在法理、技術、經費上都可行，完全不會阻礙工程，並達成社會和解的方案。7月23日他們雖擋拆成功，但仍面臨隨時被拆的威脅，母親的身心狀況也越來越差，因此他們提出能把住家核心區保留，並在南鐵東移竣工後連結公共藝術的構想。

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陳致曉指出，他們兩週前就透過管道和政府溝通，該方案總統府、交通部、台南市政府等單位都知道。昨天凌晨3點，他看到黃家遭大批警力包圍，當時他家週邊並無動靜，他以為他家不會被強拆，因為尚與政府處在談判階段，但鐵道局卻違背「封存建物」的承諾，仍突襲強拆，他完全低估了民進黨的「恥度」。

陳致曉高齡90歲的母親說，我們不知道犯了什麼大罪，一點人權都沒有，連殺人犯都有人權，我們卻沒有，就是一路追殺，9年來我們提心吊膽地過日子，不知道何時會被拆光，也不敢出門太久，他先生已經92歲，現在失智狀態，每個細節她都要照顧，我們住在那裡的環境，是很適合我們老人。

陳母說，家人們對房子的感情是很深的，好像是把小孩子養大的感覺，當初是民國60年開始建，62年蓋好，那棟房子就好像是我們的生命一樣，她不知道為何要把他們的根泉拔光，連一點點的空間都不給他們生存下去，他們年輕的時候是很想支持黨外人士、本土政權，以為可以讓他們更幸福，但她完全失望了。

政大地政學系教授徐世榮表示，總統蔡英文曾說，民進黨應該要謙卑、謙卑、再謙卑，也說民進黨是最會溝通、協調的政府，但從此一事件看來顯然不是如此。鐵道局昨天原本只願意給陳家10分鐘的搬家時間，一個只願意給人民10分鐘的政權，說最會溝通、協調，還成立國家人權委員會，意義何在？

陳致曉痛批，強拆的，不只是美麗建築、陳家的生命記憶，也毀掉社會和解的契機，終結南鐵地下化歷史紋理縫合，更徹底拆毀民進黨虛偽面紗，這不會是南鐵運動的終點，「大埔張家能重建，南鐵陳家也可以」，未來將朝重建、平反的運動方向努力。

陳致曉母親不捨離開已居住47年的自宅。（陳致曉提供）

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