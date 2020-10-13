東卯山受傷台灣黑熊 還需2到3週復原期才能評估野放

東卯山受傷台灣黑熊今天經獸醫評估還需要2到3週復原期。（資料照，特生中心提供）

2020/10/13 18:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕本月1日一隻台灣黑熊誤入台中市和平區東卯山果園套索陷阱山豬吊，經過農民通報後獲救，黑熊受傷時血流滿嘴的樣子讓許多民眾看了很不捨，農委會林務局表示，今天經過檢查後，黑熊還需要2到3週的復原時間才能評估野放。

今年10月1日上午東卯山農友通報在果園看到一隻台黑熊被套索套住，林務局東勢林區管理處接獲通報啟動通報救援行動，由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫團隊趕赴現場救援。

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林務局指出，獸醫師當時初步檢查發現黑熊前腳及口腔有受傷，判斷應是為了掙脫陷阱造成，獸醫師現場進行初步救傷後，黑熊被送往特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。

林務局表示，根據黑熊的耳標記號判斷，為編號711的台灣黑熊，是林務局在2018年繫放的成年公熊，當時量測體長有163公分高、體重95公斤，屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶都是他的活動範圍。

林務局保育組長黃群策表示，目前黑熊嘴巴的傷勢有比較好了，但是熊掌還有紅腫的狀況，今天獸醫檢查後認為還需要2到3週的復原時間，待傷勢復原後，才會評估野放時程，目前照料方式為每天餵食2餐和投藥，黑熊進食狀況良好。

本月1日一隻台灣黑熊誤入台中市和平區東卯山果園套索陷阱山豬吊，救援人員檢視黑熊傷勢。（資料照，東勢林管處提供）

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