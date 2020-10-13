新北與台師大共推國際交流 結合國內外師生發表環保專題

侯友宜與學生針對「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」進行交流。（記者周湘芸攝）

2020/10/13 16:15

［記者周湘芸／新北報導］新北市政府即日起至17日辦理2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇，首日與國立台灣師範大學簽訂國際教育合作備忘錄，共同推動國際交流及合作，並邀請國內外師生結合綠色環保發表專題。市長侯友宜出席活動也鼓勵技職生發揮專業改善環境，擴充中文、英文及程式語言能力。

侯友宜今出席活動與樟樹國際實創高中學生、國外教師針對以環保為主軸的「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」進行視訊交流。侯表示，國際技職交流平台為新北市每年的技職盛會，重視技職教育不僅要適性發展、精熟技能，還要進一步回饋社會及重視國際議題，盼透過各種資源及國際交流機會，讓孩子越來越有國際競爭力。

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2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇邀請美國、德國、澳大利亞及新北市師生約80人參與，針對國際跨域的創客綠色行動（Maker Action Green International Cross-domain； 簡稱MAGIC）主題進行專案發表及交流互動。今年國外師生受疫情影響無法來台參與，改以視訊方式參與專題製作，再由台灣師生進行發表。

樟樹國際實創高中學生吳峻廷表示，此次專題與美國合作，針對環保永續進行「飽可夢GO：循環創生遊戲野餐包」研究，透過桌遊概念認識全球環保知識；三重商工學生林家名說，此次作品為「紅外線自動方向燈警示系統」，透過紅外線偵測提升車輛安全駕駛，利用小創意改善人類環境。

新北市政府即日起至17日辦理2020年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與製作論壇。（記者周湘芸攝）

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