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    8個月後又見中國移入個案！ 武漢肺炎新增1例境外移入

    國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為本國籍40多歲男性（案530），今年2月至中國江蘇工作，10月11日返台，在機場採檢後確診，此例是事隔8個多月再見中國移入個案。（指揮中心提供）

    國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為本國籍40多歲男性（案530），今年2月至中國江蘇工作，10月11日返台，在機場採檢後確診，此例是事隔8個多月再見中國移入個案。（指揮中心提供）

    2020/10/13 14:40

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為本國籍40多歲男性（案530），今年2月至中國江蘇工作，10月11日返台，在機場採檢後確診，上一次出現中國移入個案為2月6日，因此是事隔8個多月再見中國移入個案。

    指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。

    莊人祥指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。

    指揮中心統計，國內截至目前累計530例武漢肺炎，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、34人住院隔離中。

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