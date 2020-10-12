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    東北風增強！北部注意豪雨 中南部防溫差較大

    明（13）持續受東北風以及颱風外圍環流影響，北部、東半部以及恆春半島有短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，山區可能有午後雷陣雨。（資料照）

    明（13）持續受東北風以及颱風外圍環流影響，北部、東半部以及恆春半島有短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，山區可能有午後雷陣雨。（資料照）

    2020/10/12 21:44

    〔即時新聞／綜合報導〕明（13）持續受東北風以及颱風外圍環流影響，北部、東半部以及恆春半島有短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，山區可能有午後雷陣雨。

    中央氣象局預報，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，須注意局部大雨或豪雨發生，入夜後花蓮地區亦可能有局部大雨，請特別留意，中南部維持多雲到晴，不過近山區須注意午後短暫陣雨。各地深夜至清晨稍涼，中南部日夜溫差較大，外出活動記得留意溫度變化。由於東北風強勁，台南以北、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風，前往海邊或海上作業時須特別注意安全。

    原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於下午2時發展為今年第16號颱風「南卡」，中心位置距離鵝鑾鼻西南方約730公里的海面上，持續朝西往海南島、越南一帶前進；而本週南海至菲律賓東方海面的大低壓帶也可能有其他熱帶擾動發展，請留意最新氣象資訊

    「天氣風險公司」指出，本週在中國大陸上持續有冷高壓活動，但高壓出海的位置偏北，因此南下的冷空氣並不強，台灣基本上都是維持東北風到偏東風的環境，天氣型態也都相似，迎風面北部、東半部的雲量多，基本上是多雲有雨的天氣，不容易看見太陽。今（12）晚到明（13）日上午環境水氣較多，北部山區、宜花沿岸以及山區配合地形容易有長時間的降雨，週四水氣稍微減少，但禮拜五東北風增強，迎風面的雨勢又會變得明顯。

    溫度方面，明天各地低溫約落在23至25度，夜晚清晨稍涼；白天北部、宜花地區高溫達28至30度，其他地區約在31至32度，中南部溫差較大，須注意添加衣物。

    紫外線方面，明天基隆市、新北市、宜蘭縣及連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。

    空品方面，明天竹苗以北地區、澎湖及東半部為「良好」等級，中部地區為「普通」等級，雲林以南及金門連江則為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，明天各地低溫約落在23至25度，夜晚清晨稍涼；白天北部、宜花地區高溫達28至30度，其他地區約在31至32度，中南部溫差較大，須注意添加衣物。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天各地低溫約落在23至25度，夜晚清晨稍涼；白天北部、宜花地區高溫達28至30度，其他地區約在31至32度，中南部溫差較大，須注意添加衣物。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天基隆市、新北市、宜蘭縣及連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天基隆市、新北市、宜蘭縣及連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空品方面，明天竹苗以北地區、澎湖及東半部為「良好」等級，中部地區為「普通」等級，雲林以南及金門連江則為「橘色提醒」等級。（圖擷取自行政院環保署）

    空品方面，明天竹苗以北地區、澎湖及東半部為「良好」等級，中部地區為「普通」等級，雲林以南及金門連江則為「橘色提醒」等級。（圖擷取自行政院環保署）

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