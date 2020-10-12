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    高流系音樂人才培訓 發掘下一個大團

    「透視演唱會」通識課將安排6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事。（高雄流行音樂中心提供）

    「透視演唱會」通識課將安排6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事。（高雄流行音樂中心提供）

    2020/10/12 10:26

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心肩負南台灣音樂產業人才培育使命，推出一系列「高流系」人才培育計畫，包括號召大南方創作人的「樂團興奮波」音樂大賽，和培養最強樂迷通識課「透視演唱會」，即日起受理報名。

    由高流中心副執行長、「神級吉他手」黃中岳一手打造的「樂團興奮波」樂團大賽，從專業樂手的養成出發，顛覆傳統音樂比賽型態，他率領金曲獎等級的評審團隊，先以網路初賽選拔出5組潛力樂團，再進行獨特的「自選2首原創作品，進行3回合的重複式競賽」，在評審團一次次的貼身指導與練習過程，鍛鍊出南部樂團的最佳實力。

    冠軍獎金10萬元，並可參加「麋先生」巡迴演出，以及大型音樂祭演出入場門票，報名請上高雄流行音樂中心官網查詢，至10月27日晚間8點截止。

    另在台北一票難求的「TMTA透視職人」課程，高流中心邀請全員講師創新課程企劃移師高雄開課，舉辦「透視演唱會」通識課，培養高雄最強樂迷。

    課程將透過五月天演唱會御用製作人吳育璇與導播劉名峯、周杰倫與彭佳慧的音樂總監蔡科俊、李宗盛指定視覺統籌陳彥志、田馥甄演唱會音響工程師毛琮文，以及「火球祭」和「青山祭」的幕後推手江季剛等6位頂尖專業職人，解析演唱會幕後各項秘辛故事，從企劃到執行、樂手排練到PA音響，用淺顯易懂的教學體驗，讓高雄樂迷輕鬆學到專業職人的畢生功力。

    「透視演唱會」6堂通識課總計15小時，於11月3日至12日每週二、三、四晚間開課，有興趣民眾可上「KKTIX」售票平台購買課程，相關資訊可至高雄流行音樂中心官網查詢。

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