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    疫情阻交流 墾丁國慶鳥牽起日本宮古島千里「鷹」緣

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    2020/10/11 22:40

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕被台灣稱為「國慶鳥」的灰面鵟鷹每年過境墾丁，同屬過境點的日本宮古島市更把嬌客列為「市鳥」，長榮大學於今年台灣鷹季以視訊牽起「千里鷹緣」，促成台日跨海交流，宮古島市府邀請台灣明年前往宮古島參加「灰面鵟鷹國際研討會」，台灣藉著「猛實力」，來促進民間外交。

    墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）每年雙十節前後於滿州里德舉辦鷹季活動，歡迎灰面鵟鷹的到來，並長期委外調查灰面鵟鷹生態、數量甚至遷移路徑等，培養出頂尖護育、觀測猛禽的「猛實力」。

    長榮大學系主任賴信志以雷達資料庫、猛禽回波辨識系統觀測灰面鵟鷹，為墾管處建置猛禽遷徒系統，累積出國際間數一數二的數據，該校校長李泳龍去年拜訪宮古島市長下地敏彥並簽訂備忘錄，現正籌備宮古島分校，而灰面鵟鷹正好是兩地交流的最佳共通點，李泳龍說，在外交困境下，台灣民間的軟實力有突破能力，將向屏東縣政府通報這次的經驗，希望之後能促成屏東、宮古島締結姐妹市的「鷹」緣。

    原本今年台日於鷹季可能會互訪探鷹，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中斷，今天先由日本亞洲猛禽研究與野生鳥類保護學會學者久貝勝盛在會場進行視訊短講，再由宮古島市副市長長濱政治與墾管處、長榮大學會談，達成以灰面鵟鷹為雙方觀光大使、建立小中高學生在鷹季期間互訪的文化藝術交流，並共同開發分享猛禽遷移數據蒐集等共識，長濱政治也強調全力支持台灣舉辦2023年的「灰面鵟鷹國際研討會」。

    墾管處長許亞儒指出，台灣的猛禽經多年環境教育，已從老一輩「上天的禮物」到被永續觀念取而代之，這已是新世代的文化，透過這次交流，不僅可以獲得更多的資訊，促進猛禽資料分享，進一步更能激盪出台灣未來的保育作為的更多面向。

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪，還連兩天都出現彩虹和猛禽同框的畫面。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪，還連兩天都出現彩虹和猛禽同框的畫面。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    恆春半島琅嶠鷹季這兩天有大量灰面鵟鷹到訪。（記者陳彥廷翻攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」，會後以宮古島市特有的敬酒文化畫下完美句點。（記者陳彥廷攝）

    墾管處及宮古島市政府透過視訊牽起「千里『鷹』緣」，會後以宮古島市特有的敬酒文化畫下完美句點。（記者陳彥廷攝）

    宮古島市與墾管處、長榮大學透過視訊牽起千里「鷹」緣。（記者陳彥廷攝）

    宮古島市與墾管處、長榮大學透過視訊牽起千里「鷹」緣。（記者陳彥廷攝）

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