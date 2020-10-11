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    苗栗YouBike二期拓點 通霄、苑裡、公館、後龍估各5站

    苗栗YouBike二期拓點，通霄、苑裡、公館、後龍估各5站。示意圖。（記者蔡政珉攝）

    苗栗YouBike二期拓點，通霄、苑裡、公館、後龍估各5站。示意圖。（記者蔡政珉攝）

    2020/10/11 19:02

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮目前縣府都已建置公共自行車（YouBike），啟用後獲得不少好評。苗栗縣政府也規劃於通霄、苑裡、公館、後龍4鄉鎮設置第二期站點，目前招標中。苗栗縣府工務處表示，目前規劃4鄉鎮各設置5個站點，因第一次標案流標，待第二次標案標出後將有確切位址，標案預估月底開標。

    苗栗縣政府工務處交通規劃科表示，目前確切設置地點雖未指定，但未來站點原則將設置於學校、政府機關、交通節點以及人潮密集處等。

    苗栗縣府工務處設置站點評估主要分為通勤與觀光兩種需求。縣府工務處曾統計，學生族群使用公共自行車通勤比例最高，每天超過5000人騎乘，而為了提升觀光，以及便利民眾洽公等需求，也考量於考量於地方知名觀光景點與政府機關等處建置。

    苗栗縣府工務處表示，通霄、苑裡、公館、後龍都有不少觀光景點，例如苑裡鎮山腳國小日治時期宿舍群周邊有藺草文化館、稻田彩繪與愛情果園等景點。

    至於通霄鎮除了擁有3個火車站，還有虎頭山以及信仰中心拱天宮等。公館鄉也有黃金小鎮與紅棗特區，後龍鎮外埔漁港等，地方公所也提出相關建議，縣府都會列入考量。

    針對其他鄉鎮也有不少鄉親期盼設置YouBike站點，縣府工務處指出，目前先依人口數挑選相關鄉鎮，若第2期設置成效佳，將會考量持續拓點。

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