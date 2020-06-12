敦睦艦隊染疫調查報告：聯合安檢不足成破口

國防部12日舉行記者會，由總督察長黃國明中將就敦睦支隊新冠肺炎群聚事件，進行行政調查報告並公布懲處名單。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-12 17:48:01

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍敦睦艦隊染疫案，國防部今公布行政調查報告結果，返港後的聯合安檢，在規劃與執行上的不周延是此次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）染疫案的主要原因，特別在聯合安檢僅著重有無攜帶違禁品，對於疫情列入重點檢查項目，僅流於形式上的健康檢疫；督導本次調查的行政院政務委員羅秉成表示，返航後的聯合安檢規劃未能妥善規劃是本次的防疫破口，也突顯國軍縱向指揮系統、橫向聯繫都有缺失，為複合性的多重指揮缺失，語重心長表示國軍應痛定失痛「不經一事，不長一智」。

國防部今天下午召開「海軍109年敦睦支隊新冠病毒群聚事件行政調查報告」記者會，奉總統蔡英文之命督導本次調查的政務委員羅秉成也出席；其他出席的國防部官員包含專案調查小組組長張哲平上將、國防部總督察長黃國明中將、軍醫局長陳建同中將、國防部法律司長沈世偉少將與國防部發言人史順文少將。

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黃國明報告調查結果表示，本次海軍敦睦支隊群聚感染案從整備階段到最後官兵返航下船休假可以分為7個階段，敦睦支隊返港後於4月14日的「聯合安檢」產生疏漏，成為本案最主要原因。

黃國明坦承，當時的返港安檢計畫未周詳，問題在於承辦人是第一年接手此任務，導致欠缺經驗，當艦隊將於3月31日要返港時才口頭詢問流行疫情指揮中心要如何處理，回復得到可以照遠洋漁船入境實施檢疫，但海軍艦指部後來未與漁業署確認「返港30天之計算標準」，以為只要沒靠港30天就可以了，就下令支隊入境靠泊。

黃國明指出，聯檢計畫僅著重於「有無攜帶違禁品」，沒有將武漢肺炎疫情列入檢查項目，導致檢查人員輕忽檢疫的重要性，流於形式做一般性量測體溫檢查，對於健康聲明書僅有抽閱，而官兵在填寫健康聲明表也有曾發燒的官兵並未如實填寫，讓聯檢小組又錯過可以透過健康聲明書得知船上官兵健康有異的機會。

黃國明表示，海軍艦指部也曾發函國軍左營醫院支援3位感染科醫師支援訪港檢疫作業，然而左營醫院應人力不足，只支援1位感染科醫師協助，該位醫師也未被規劃參與行前講習，最後在聯檢當日只登上盤石艦進行體溫量測。

黃國明說，其他次要因素包含航行期間的回報機制未落實、228連假休假考量欠缺周詳，黃國明特別強調，雖然無法判定官兵是否在228連假受到感染，但如果不在當時放假，可能將風險降低；其他次要因素也包含防疫資訊傳遞未掌握時效，海軍艦指部透過衛星通信在航行期間傳遞國際疫情、但對於疫情指揮中心的疫情動態以及國防部的每日防疫資訊均未傳遞。

雖然國防部至今日才公布行政調查報告結果，但敦睦艦隊3艦－磐石艦、康定艦與岳飛艦已於5月18日由國防部長嚴德發赴高雄左營基地，正式宣布3艘軍艦恢復戰備，守護海疆。

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