為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

普悠瑪出事地點新馬車站 遷建新址確定留在蘇澳

鑒於前年1021普悠瑪事故，台鐵計畫斥資約6億元，為蘇澳新馬車站鐵道截彎取直，同步遷建新馬車站。（記者林敬倫攝）

鑒於前年1021普悠瑪事故，台鐵計畫斥資約6億元，為蘇澳新馬車站鐵道截彎取直，同步遷建新馬車站。（記者林敬倫攝）

2020-06-12 16:42:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］鑒於2018年普悠瑪事故，台鐵計畫斥資約6億元，為蘇澳新馬車站鐵道截彎取直，同步遷建新馬車站，不過，新的站址要留在蘇澳還是移往冬山鄉卻喬不攏，蘇澳地方持續爭取站址留在蘇澳；台鐵今指出，新站址確定留在蘇澳，但因要配合當地都市計畫變更時程，工程何時動工、完工還不確定。

前年10月21日，普悠瑪列車行經新馬車站附近彎道時翻覆，造成18死200多人受傷，外界質疑事發地點轉彎半徑太小，加上高速行駛釀禍，台鐵因此計畫改善彎道。

改善方案除讓彎道截彎取直，新馬車站更會遷站，但有兩個評估方案，甲案在冬山鄉境的武荖坑橋北端，就在武荖坑風景區出口，台鐵評估該地點有高架鐵路橋，建站工程困難度較低；乙案為蘇澳鎮轄區，即安永心食館對面，有廣大腹地並鄰近住宅區，但土地屬於工業區，建站需經都市計畫，讓使用分區變更。

鑒於蘇澳鎮長李明哲強力爭取新的新馬車站應留在蘇澳境內，如此才能造福蘇澳居民；台鐵今宣布，決定採用乙案，讓新馬車站留在蘇澳境內，車站預定地面積約1萬1930平方公尺，未來車站預定地及周邊用地，一併納入都市計畫通盤檢討，變更為車專區及商業區。

台鐵說，軌道截彎取直工程，預計9月開始施工，2022年6月完成，屆時舊站將停用，施工期間上下車旅客接駁，將由縣府及蘇澳鎮公所協助，新站設置部分，因還要配合都市計畫變更，動工、完工期程未定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台鐵20處危險彎道取直 納入普悠瑪事故「新馬站」
2019-01-15 06:00

台鐵20處危險彎道取直 納入普悠瑪事故「新馬站」
台鐵擬砸120億改善危險彎道 包括普悠瑪奪命新馬站
2019-01-14 16:57

台鐵擬砸120億改善危險彎道 包括普悠瑪奪命新馬站
美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築

美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築
普悠瑪翻覆的新馬站若要截彎取直 台鐵估要3.2億
2018-11-05 20:18

普悠瑪翻覆的新馬站若要截彎取直 台鐵估要3.2億
限3天！電視加1元得2千振興好禮

限3天！電視加1元得2千振興好禮
生活今日熱門
2020-06-11 21:00

食在哈囉》連鎖10大珍奶「盲喝」 第一名竟然是這款？！ 影片

2020-06-11 18:30

芭比娃娃崩壞成宅在家的大媽！ 市面買不到的居家隔離風芭比 影片

2020-06-11 18:35

「數學想想」不無聊 東平學童愛上數學課

2020-06-11 19:12

台中躍升「幸福城市」第2名 盧秀燕歸功警察奉獻

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播