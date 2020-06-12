普悠瑪出事地點新馬車站 遷建新址確定留在蘇澳

鑒於前年1021普悠瑪事故，台鐵計畫斥資約6億元，為蘇澳新馬車站鐵道截彎取直，同步遷建新馬車站。（記者林敬倫攝）

2020-06-12 16:42:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］鑒於2018年普悠瑪事故，台鐵計畫斥資約6億元，為蘇澳新馬車站鐵道截彎取直，同步遷建新馬車站，不過，新的站址要留在蘇澳還是移往冬山鄉卻喬不攏，蘇澳地方持續爭取站址留在蘇澳；台鐵今指出，新站址確定留在蘇澳，但因要配合當地都市計畫變更時程，工程何時動工、完工還不確定。

前年10月21日，普悠瑪列車行經新馬車站附近彎道時翻覆，造成18死200多人受傷，外界質疑事發地點轉彎半徑太小，加上高速行駛釀禍，台鐵因此計畫改善彎道。

請繼續往下閱讀...

改善方案除讓彎道截彎取直，新馬車站更會遷站，但有兩個評估方案，甲案在冬山鄉境的武荖坑橋北端，就在武荖坑風景區出口，台鐵評估該地點有高架鐵路橋，建站工程困難度較低；乙案為蘇澳鎮轄區，即安永心食館對面，有廣大腹地並鄰近住宅區，但土地屬於工業區，建站需經都市計畫，讓使用分區變更。

鑒於蘇澳鎮長李明哲強力爭取新的新馬車站應留在蘇澳境內，如此才能造福蘇澳居民；台鐵今宣布，決定採用乙案，讓新馬車站留在蘇澳境內，車站預定地面積約1萬1930平方公尺，未來車站預定地及周邊用地，一併納入都市計畫通盤檢討，變更為車專區及商業區。

台鐵說，軌道截彎取直工程，預計9月開始施工，2022年6月完成，屆時舊站將停用，施工期間上下車旅客接駁，將由縣府及蘇澳鎮公所協助，新站設置部分，因還要配合都市計畫變更，動工、完工期程未定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法