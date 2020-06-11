週五高溫悶熱！東南部、午後山區慎防雷陣雨

明天花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨與雷雨，午後各地山區及近山區平地也有短暫雷陣雨，而其他地區天氣則是維持炎熱高溫與多雲至晴。（資料照）

2020-06-11 21:59:22

〔即時新聞／綜合報導〕明天（12日）由於菲律賓近海的熱帶擾動移動，台灣的環境風場轉為東南風，而迎風面的花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨與雷雨，午後各地山區及近山區平地也有短暫雷陣雨，而其他地區天氣則是維持炎熱高溫與多雲到晴。

中央氣象局預報，明天隨著菲律賓東方的熱帶擾動由南側通過呂宋島，而後進入南海，台灣環境風場轉為東南風，而迎風面的花蓮、台東及恆春半島，也會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，而各地山區及近山區平地在午後也會有局部短暫雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

天氣風險公司表示，明天受到太平洋高壓影響，全台各地上午都是晴到多雲的天氣，迎風面的東南部會逐漸轉為陣雨的天氣，而西半部由於高溫潮濕，體感較為悶熱。另外，在菲律賓近海的熱帶擾動，未來有機會達到輕度颱風的等級，預計將向西北往中國廣東移動，對台灣沒有直接影響。

溫度方面，明天東南部地區因為下雨的關係，白天氣溫稍降至約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在32至35度，南部地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

紫外線方面，明天除了高雄市、宜蘭縣為紫色「危險級」，其餘地區皆為紅色「過量級」，外出活動請注意防曬並多補充水分。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級：北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，明天東南部地區因為下雨，白天氣溫稍降至約32度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在32至35度，南部地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了高雄市、宜蘭縣為紫色「危險級」，其餘地區皆為紅色「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級：北部空品區為「普通」等級。（圖擷取自行政院環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法