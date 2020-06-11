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高溫35度紫外線危險級 北部、東部有局部陣雨

氣象局表示，今天北部地區上午有小範圍降雨的機率，南部地區多雲到晴，而東半部地區則有局部短暫陣雨。（資料照）

氣象局表示，今天北部地區上午有小範圍降雨的機率，南部地區多雲到晴，而東半部地區則有局部短暫陣雨。（資料照）

2020-06-11 07:13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）上午北部有小範圍降雨，東半部整天有降雨可能，溫度方面，大台北地區、花東縱谷、中南部近山區溫度飆高，紫外線易達過量或危險級，民眾出門須多加留意。

氣象局表示，今天中部以北雲量偏多，上午前由於北側水氣掠過，北部地區有小範圍降雨的機率，南部地區多雲到晴，而東半部地區則有局部短暫陣雨，以下午至夜間並有局部較大雨勢發生的機率為主，中午過後各山區及北部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，各地晨間氣溫約25至27度，白天高溫普遍在32至35度，其中大台北地區、花東縱谷及中南部近山區氣溫更高，部份地區紫外線指數易達過量甚至危險級。

氣象局預估，週五至週日（12日至14日）隨著熱帶擾動由南側通過呂宋島而後進入南海，潮濕的東南風將為花蓮、台東及恆春半島帶來局部短暫陣雨，其他地區仍然是多雲到晴的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週三（15日至17日）風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，11日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區短時間達普通等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

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29 - 40 27 - 36 29 - 37 29 - 38

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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