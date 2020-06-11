菲東熱帶擾動持續發展 專家：與這幾天天氣有較大關聯

熱帶擾動98W受到太平洋高壓引導，未來路徑預測是穩定穿越呂宋島後趨向廣東沿岸，對台灣沒有直接影響。（圖擷自「天氣職人-吳聖宇」臉書）

2020-06-11 15:20:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東側的熱帶擾動持續發展，日本氣象廳已經先將其升為熱帶性低氣壓，氣象局也預計在今明兩天增強為熱帶性低氣壓，未來通過呂宋島進入南海後，發展為颱風的機會較高，氣象專家表示，雖然它本身並不會直接侵襲台灣，但未來這幾天的天氣跟其關聯性大。

天氣風險分析師吳聖宇表示，熱帶擾動「98W」目前在菲律賓近海，強度有發展趨勢，不過由於98W本身相當接近陸地，受到地形干擾，結構仍有待調整，有可能要等通過呂宋島進入南海後，才有發展為颱風的機會，但是接近南海北部後受到垂直風切增大的抑制，預估就算成颱強度也不會太強。

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受到太平洋高壓引導，未來路徑預測是穩定穿越呂宋島後趨向廣東沿岸，對台灣沒有直接影響，是否直接影響港澳一帶還有待觀察。

吳聖宇指出，對台灣來說，98W造成直接的威脅機會低，但是外圍環流對天氣會有間接的影響，預估今深夜起，花東、恆春半島就會開始有局部短暫陣雨機會，明（12日）午後熱對流雷雨機會也將提高。

週六（13日）花東、恆春半島、高屏地區都有短暫陣雨，也可能出現局部較大累積雨量，中北部山區午後有局部熱對流雷雨；週日（14日）持續受到98W外圍偏南風影響，花東及南部地區仍有短暫陣雨，中北部有午後雷雨，並要留意較為旺盛的局部大雷雨出現機會，一直到下週一（15日）天氣仍不穩定。

吳聖宇強調，雖然它本身不來，但未來這幾天的天氣看起來都跟98W有比較大的關聯性，但還是要多注意它的變化，週末有安排活動的民眾也要特別注意天氣的情況。

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