第2號颱風鸚鵡可能週六生成 氣象局：週五起台灣南部有雨

今天天氣晴朗，但菲律賓東測熱帶擾動今明兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估，該熱帶系統週五通過呂宋島，週六進入南海有機會增強為今年第2號颱風。（業者提供）

2020-06-10 16:39:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕菲律賓東測熱帶擾動今明兩天有機會增強為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估，該熱帶系統週五通過呂宋島，週六進入南海有機會增強為今年第2號颱風，此時也是最接近台灣的時候，不過因為有段距離，因此發布海上颱風警報機率較低。週五到下週日，台灣受其外圍水氣影響，花東及恆春半島將出現局部短暫陣雨，其他各地則要留意午後雷陣雨。

中央氣象局表示，今明兩天受太平洋高壓影響，各地維持多雲到晴的天氣，東半部仍有局部短暫陣雨，尤其午後到夜間容易有局部較大雨勢發生，提醒民眾要特別留意。氣象局也表示，明天北邊有水氣移入，北台灣清晨至上午會有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍也比今天更再擴大，北部跟各地山區都有局部短暫雷陣雨發生機會。

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菲律賓東方的熱帶擾動發展受到關注，氣象局表示，熱帶擾動雖然結構很鬆散，但海溫、垂直風切等環境條件有利發展，今明兩天就有機會增強為熱帶性低氣壓，週五通過呂宋島，週六進入南海後還有機會增強為輕度颱風，成為今年第2號颱風鸚鵡。

氣象局也表示，熱帶擾動或颱風未來將往廣東、香港一帶前進，不會直接撲台。但週五到下週日期間，台灣受其外圍水氣影響，花東、恆春半島將有局部短暫陣雨，若熱帶擾動或颱風更靠近台灣，連高雄也會有雨。其他地區仍以午後雷雨的天氣型態為主，白天不下雨時氣溫還是很高。

氣象局表示，週六是熱帶擾動或颱風最靠近台灣的時候，但依照其未來路徑和暴風圈範圍，發布海警機率不高。

下週一到下週三熱帶擾動或颱風將逐漸遠離台灣，各地受西南風影響，水氣增加，中南部會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，未來一週大台北、中南部近山區和花東縱谷容易出現36度高溫，其他各地也有34度左右，下雨時高溫可望降至30、31度。

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