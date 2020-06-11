糗！畢冊封面與封底「裝反」 北市大同高中學生譙翻「是在哈囉？」

台北市立大同高中今年畢業紀念冊，鬧出封面、封底裝反的風波。（讀者提供）

2020-06-11 18:17:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大同高中今日下午熱鬧舉辦畢業典禮，以「文藝復興Renaissance」為主題，無獨有偶，今年印製700本畢業紀念冊也是以同樣主題，不料畢冊的封面與封底竟然裝反，校方卻遲未改善，引起學生與家長不滿，知情的家長批評，校方與廠商不願出面說明、解釋，也沒道歉。

對此，大同高中秘書許惠耳坦承，廠商裝訂時候裝反，畢聯會同學校稿時也沒發現，把封面、封底裝反，等於書冊應該是右翻結果變成左翻，後來廠商有緊急無償提供書衣，學校也有跟學生說明並張貼公告，可能學生沒注意到，目前畢冊問題已經解決。

請繼續往下閱讀...

大同高中下午在活動中心舉行畢業典禮，高中部、國中部畢業生合計有900人，畢聯會以文藝復興的精神「再生」為發想，在畢業紀念冊也運用文藝復興時期的繪畫、雕塑圖像，作為畢冊的封面與封底，每本販售700多元，校方統計約有700名學生購買畢冊。

校方5月份陸續發放畢冊，有學生發現封面、封底搞烏龍，兩張圖裝反，氣得大批學生在社群論壇紛紛留言，輪番大罵「畢冊爛到爆，那當初拍心酸的？」，還有學生不滿說，狂問廠商、廠商裝死，甚至有學生嘲諷說，連封面跟封底都裝反，大概只有大同可以做到，到現在都沒有回音，連道歉跟解釋都沒有，太扯了，「大同是在哈囉？」。

許惠耳解釋，由於封面、封底兩張圖像十分相似，滿容易弄錯，內頁都沒有印錯，問題在於封面跟封底，廠商是提供新的書衣，讓學生套在畢冊上面，後來有問學生意見表示書衣滿精緻，大多能接受這樣的作法。

台北市立大同高中今年鬧出畢業紀念冊印製錯誤，鬧出不小風波。（記者蔡亞樺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法