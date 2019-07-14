熱血愛心士官長 連5年組團幫偏鄉學童拍畢冊

2019-07-14 12:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕對於生活環境優渥的學童而言，拍攝畢業紀念冊為理所當然之事，但對偏鄉學童而言，卻成不敢奢望的事情。不過，陸軍裝訓部士官長邱緒詠卻連續五年率團深入偏鄉學校，足跡踏遍花蓮、澎湖等地，免費為學童拍攝、製作畢業紀念冊，讓偏鄉學童能帶著回憶邁向下個人生階段。

國軍媒體《軍聞社》今日發布一系列報導，陸軍裝訓部士官長邱緒詠是「圓夢計畫－送畢業紀念冊到偏鄉的計畫主持人，他在五年前因偶然機會下，得知偏鄉學校因學生人數少、家長經濟不佳，使孩子無法擁有畢業紀念冊時，憑著一股熱血與衝動，和志同道合的同袍組團，到偏鄉學校為學童免費拍攝、製作畢業紀念冊。根據「圓夢計畫－送畢業紀念冊到偏鄉」臉書頁所揭資訊，團隊已開始準備第六年的前置工作。

「圓夢計畫－送畢業紀念冊到偏鄉」團隊包含現、退役軍人與社會人士，至今已有12人加入，協助的校園數，從第一年的3所，至今年已有12所。邱緒詠說，這五年的拍攝、人物力與財源皆由團隊負擔，從攝影到印刷、寄送也是成員分工合作，但當看到孩子們拿到畢業照的喜悅、家長一起入鏡時的成果，就覺得辛苦非常值得。

邱緒詠接受《軍聞社》訪問表示，團隊在某一年到花蓮的拍攝過程，有位獨力照顧孫子的阿嬤，跟孫子一起穿上學士服拍照，阿嬤穿上服裝後就哭了，因為阿嬤說，「自己連小學都沒有畢業，這是她人生中第一次拍畢業照。」那個畫面讓邱緒詠永生難忘，更確定自己與團隊所做的是有意義的。

而曾為軍人的團隊成員劉文欽說，他在拍攝畢業紀念照片的過程中，有一位阿嬤問，「這會不會很貴？我要賣多少菜，才能為我孫子買一本！」他聽到阿嬤說出的這一番話，不忍一陣鼻酸，他認為，「團隊五年前來堅持是對的，他們會繼續走下去。」

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