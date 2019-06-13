偏鄉10位畢業生 紀念冊自己編

2019-06-13 22:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自己的畢業紀念冊自己編！今年彰化花壇文祥國小畢業生終於有畢業紀念冊了，最珍貴的是，這是由10位畢業生當小編，從選照片、文字到編排，全部自己來，編出屬於畢業生回憶的紀念冊！

文祥國小校長吳世宏表示，該校位於花壇、秀水交界處，雖非偏鄉，實為小校，目前全校學生只有63人，今年畢業生有10人，長期以來，因為畢業生人數少，畢業紀念冊廠商都不願意承包，往年畢業生都只能拿到一張畢業合照而已。

吳世宏認為，小學念了6年，小學畢業卻沒有畢業紀念冊，真是太可惜了，決定由畢業生自己來當小編，由資訊老師許益綿負責指導如何編排，畢業生自己透過電腦來設計版面，每人負責編排2頁，讓編畢冊成為學習的一部分，的校方再交給印刷商，每本造價為一百多元。

「全部都是學生自己來！」吳世宏說，他曾經看過文祥國小早年黑白照片時期的畢業紀念冊，但至少已經23年都沒有畢業紀念冊了；尤其是購買的費用，也是來自學生自己養蜂，義賣自製護唇膏、護手霜、蜂蜜所得，非常有意義。

吳世宏說，今年畢業生不只有畢業紀念冊，也有畢業旅行，以前因為畢業生太少，也沒有畢旅，今年因為有打工基金，一圓畢旅夢想，因為其中有一晚是愛心業者提供住宿，學生還捐出2萬元，讓業者可以繼續幫助偏鄉學生提供免費住宿。

文祥國小今年的畢業紀念冊，特別收錄當年小一入學的老片照，當時新生只有9人，後來轉出1人，轉入2人，成為10位畢業生；畢冊最後有設計留言版，還放上畢業生兒時的照片，封面「朝著我們的未來，奔跑吧！」的文字，也出自畢業生的靈感，讓全體師生都說，這真是最特別的畢業紀念冊了！

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