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台灣智慧營運塔一變再變 議員質疑「蓋得成嗎？」

台中市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤（由左至右）質疑台灣智慧營運塔增加高度，預算卻不變，蓋得成嗎？（記者張菁雅攝）

台中市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤（由左至右）質疑台灣智慧營運塔增加高度，預算卻不變，蓋得成嗎？（記者張菁雅攝）

2020-06-10 18:29:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後推動台灣智慧營運塔，高度從262公尺改為300公尺，預算維持76億元。議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今日質疑台灣智慧營運塔一變再變，顯示市府「因市長設事」，換了市長政策換不停，台灣智慧營運塔營運方向仍在評估中，市政建設又多一項停滯空轉中。

陳淑華、謝明源指出，前市長胡志強規劃興建台灣塔，高度300公尺；前市長林佳龍上任後改成智慧營運中心，高度262公尺；盧秀燕上任後，又改為台灣智慧營運塔，高度回復到300公尺，高度增加但經費不增加，要以現有的76億元預算興建，台灣智慧營運塔的營運方向及建物定位至今還在評估中，恐怕盧市長任內無法完成，市政建設又多一項停滯空轉中。

邱素貞說，台灣智慧營運塔增高到300公尺，須重新規劃，動工將遙遙無期，憂心盧秀燕任內會原地踏步，她認為政策應繼續延續完成。蕭隆澤則說，台灣智慧營運塔蓋越高越危險，應以現有經費做既定規劃工程。

都發局長黃文彬指出，市府重新將水湳經貿園區智慧營運中心定位為「台灣智慧營運塔」，由於該區為大學集中區、重要發展區，更是產業發展基地，經多次與建築師溝通，借鏡國外考察案例，研議保留智慧交控中心，並結合年輕人新創、都市實驗室與產業升級發展，有效營運管理建築物。

黃文彬也說，市府去年1月暫停契約執行，經多次研討及國外案例考察後，去年12月與市長召開再定位會議，建立完善財務評估及先期規劃後重啟計畫，今年3月由秘書長黃崇典邀集相關單位進行再定位會議，由研考會主政並作為未來營運單位，都發局辦理可行性評估等相關作業，在76億總經費內，評估可行方案及財務分析，納入周邊逢甲與中科產業等，結合景觀與可行性評估動工期程，打造兼容並蓄，彰顯台中身為第二大城市的著名智慧營運建築地標。

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