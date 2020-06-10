中市府想用76億興建300公尺新地標 但「價格」很麻煩...

前市長林佳龍任內規劃的台灣智慧營運中心，現在的台中市政府認為262公尺太矮。（記者唐在馨翻攝）

2020-06-10 06:39:51

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，去年十月宣佈要繼續推動前市長胡志強規劃的「台灣塔」，並融合前市長林佳龍的「智慧營運中心」，以「台灣智慧營運塔」面貌推動，但迄今牛步化，地方紛議論：進度在那裡？

對於「台灣智慧營運塔」的進度，包括國民黨議員楊正中，民進黨議員林祈烽及陳淑華等人都曾詢問過，都發局長黃文彬表示，該案目前已分二個方向，營運內容由研考會規劃，都發局則就建物本身來思考，目前正與建築單位研究中。

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黃文彬表示，前市長胡志強任內規劃的300公尺高「台灣塔」，地標性質比較強，但前市長林佳龍上任後改成約262公尺高的「智慧營運中心」，辦公空間變多，但是否這樣的市場以及喪失地標意義，是被檢討的方向。

目前原本的80億預算只剩76億，黃文彬說，台灣智慧營運塔規劃是262公尺，除了營運上希望借重中區各大專院校加強產創功能，並希望能引進產業總部外，市府也一直希望能加強「地標」功能，恢復為300公尺高。

黃文彬說，如果能拉高到300公尺，目前在全台灣輸給101大樓及高雄的85大樓，但會是全台第三高，也是中台灣的地標，目前唯一的問題除了設計之外，就是「價格」，因為經費76億不能追加預算，如何控制成本又能蓋出地標型建物，這也是目前市府評估的重要項目。

台中市府想恢復興建原台灣塔300公尺高的新地標，但目前卡到技術及價格，仍在評估。（記者唐在馨翻攝）

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