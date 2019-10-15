台灣智慧營運塔設計改變 議員質疑中市府預算竟然不變

2019-10-15 22:28

〔記者張菁雅／台中報導〕中市府結合台灣塔與智慧營運中心，將興建台灣智慧營運塔，預算維持76億元。市府今日為此在市議會進行專案報告，民進黨議員質疑，台灣智慧營運塔高度將比智慧營運中心增加40公尺，預算竟然一樣，未來恐怕會追加預算。

前市長胡志強規劃在水湳經貿園區興建台灣塔，到了前市長林佳龍，台灣塔改為智慧營運中心，市長盧秀燕日前提出新構想，將興建台灣智慧營運塔，預算和智慧營運中心一樣是76億元。

民進黨議員謝明源、陳淑華、邱素貞、李天生、何敏誠都表示，台灣智慧營運塔又是台中市建設一變再變的例子， 台灣智慧營運塔高度將比智慧營運中心增加40公尺，重新設計費1億多元，預算竟然可以維持不變，建議市府要務實，不要未來以裝修或購置設備等名義，另外編列龐大預算。

市長盧秀燕表示，兩位前市長的擘劃都有「高明之處」，胡市長重視城市意象跟地標建築，林市長則強調營運內容，兩個內容並不衝突，因此市府結合兩代政策優點，重新定位為台灣智慧營運塔。

盧秀燕也說，與其紙上談兵，不如趕快蓋起來，她最大的本領就是動工，包括水湳會展中心、綠美圖等建設都是本來外界認為做不到，她上任後就動工。

都發局長黃文彬表示，將在工法及材料方面調整預算，並將此案內部空間效益最大化，使台灣智慧營運塔預算維持在76億元，並以2021年開工、2025年底完工為目標。

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