為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

端午連假14家客運90條國道路線85折 台灣好行39條路線享半價

端午連假14家客運共90條路線享平均85折，台灣好行39條路線也有半價優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

端午連假14家客運共90條路線享平均85折，台灣好行39條路線也有半價優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-06-10 16:31:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期將至，交通部公路總局已協調14家公路客運業者、共90條國道客運路線，從6月24日凌晨0點至28日深夜12點止，推出平日優惠票價或原票價85折；民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區公車，還可享基本里程或一段票免費；連假期間使用電子票證搭乘39條「台灣好行」客運路線，可享半價優惠等各項公運運輸優惠措施。

端午節提供優惠的客運業者，包含國光、統聯、和欣、日統、豐原、首都、葛瑪蘭、大都會、台北、台中、新竹、豪泰、三重、阿羅哈等14家客運業者。

國光客運共35條提供優惠，像是基隆－台中優惠價只要320元，較原價省25元；台北－新竹110元，省25元；台北－苗栗175元，省35元；台北－台中270元，省30元；台北－嘉義400元，省40元；台北－台南430元，省50元；台北－高雄535元，省55元等。統聯客運則有29條路線提供優惠，台北－鹿港優惠價340元，較原價省60元；台北－虎尾355元，省65元；台北－布袋405元，省75元；台北－屏東560元，省60元等。

和欣客運台北－台中245元，省20元；台北－台南430元，省50元；台中－嘉義145元，省30元等。葛瑪蘭客運台北－礁溪95元，省17元、台北－宜蘭115元，省25元、台北－羅東120元，省23元。

另外，台灣好行可享半價路線包含黃金福隆線、皇冠北海岸線、濱海奇基線、木柵平溪線、大溪快線、小烏來線、石門水庫線、獅山線、南庄線、鹿港祈福線、溪頭線、日月潭線、北港虎尾線、斗六古坑線、阿里山線、故宮南院線、88府城巡迴線、99安平台江線、大樹祈福線、哈佛快線、墾丁快線、屏北線、冬山河線、礁溪線、縱谷花蓮線、太魯閣線、縱谷鹿野線、東部海岸線、水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、清水岩線、彰南快線、關子嶺故宮南院線、風獅爺主題公車線、壯圍沙丘線、光林我嘉線、西濱快線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台鐵端午連假加開114班次 車票6/10零時開賣
2020-06-08 08:53

台鐵端午連假加開114班次 車票6/10零時開賣
金門縣政府即日起調查端午假期台金機位需求
2020-06-03 22:33

金門縣政府即日起調查端午假期台金機位需求
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
疫情衝擊 長途客運減班2成 機場、北花減3成
2020-03-18 05:30

疫情衝擊 長途客運減班2成 機場、北花減3成
連假第2天 當心國道14處地雷路段
2019-06-08 05:30

連假第2天 當心國道14處地雷路段
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
生活今日熱門
2020-06-09 21:00

《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！ 影片

2020-06-09 19:30

夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界 影片

2020-06-09 20:30

Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦 影片

2020-06-09 19:31

綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播