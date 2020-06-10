端午連假14家客運90條國道路線85折 台灣好行39條路線享半價

端午連假14家客運共90條路線享平均85折，台灣好行39條路線也有半價優惠。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-06-10 16:31:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期將至，交通部公路總局已協調14家公路客運業者、共90條國道客運路線，從6月24日凌晨0點至28日深夜12點止，推出平日優惠票價或原票價85折；民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區公車，還可享基本里程或一段票免費；連假期間使用電子票證搭乘39條「台灣好行」客運路線，可享半價優惠等各項公運運輸優惠措施。

端午節提供優惠的客運業者，包含國光、統聯、和欣、日統、豐原、首都、葛瑪蘭、大都會、台北、台中、新竹、豪泰、三重、阿羅哈等14家客運業者。

請繼續往下閱讀...

國光客運共35條提供優惠，像是基隆－台中優惠價只要320元，較原價省25元；台北－新竹110元，省25元；台北－苗栗175元，省35元；台北－台中270元，省30元；台北－嘉義400元，省40元；台北－台南430元，省50元；台北－高雄535元，省55元等。統聯客運則有29條路線提供優惠，台北－鹿港優惠價340元，較原價省60元；台北－虎尾355元，省65元；台北－布袋405元，省75元；台北－屏東560元，省60元等。

和欣客運台北－台中245元，省20元；台北－台南430元，省50元；台中－嘉義145元，省30元等。葛瑪蘭客運台北－礁溪95元，省17元、台北－宜蘭115元，省25元、台北－羅東120元，省23元。

另外，台灣好行可享半價路線包含黃金福隆線、皇冠北海岸線、濱海奇基線、木柵平溪線、大溪快線、小烏來線、石門水庫線、獅山線、南庄線、鹿港祈福線、溪頭線、日月潭線、北港虎尾線、斗六古坑線、阿里山線、故宮南院線、88府城巡迴線、99安平台江線、大樹祈福線、哈佛快線、墾丁快線、屏北線、冬山河線、礁溪線、縱谷花蓮線、太魯閣線、縱谷鹿野線、東部海岸線、水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、清水岩線、彰南快線、關子嶺故宮南院線、風獅爺主題公車線、壯圍沙丘線、光林我嘉線、西濱快線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法