連假第2天 當心國道14處地雷路段

2019-06-08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連續假期今邁入第二天，交通部高速公路局表示，上午仍以南下旅遊車潮為主，下午則會出現北返收假車潮，全日車流量預估達一二○百萬車公里，約是平日一．四倍；提醒民眾全日將有十四處重點壅塞路段，建議出發前先上網查詢最新路況資訊，避開易壅塞時段、路段。

昨日端午節國道多處路段都塞爆，從上午六點三十分開始，就逐漸湧現車潮，中午前國一楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統；國三樹林—關西、中投—南投、田寮—燕巢系統；國十仁武—燕巢系統；國五南港系統—坪林等路段，均呈現時速不到四十公里的壅塞情況；國五更曾出現回堵至國三木柵，排隊車隊綿延五公里。

今日國道交通量預估達一二○百萬車公里，是連假當中車流量最大一天，高公局表示，上午以南下出遊車潮為主，下午則開始有北返車潮。高公局預估上午七點至晚間十點，國道全線共有十四處重點壅塞路段，包含上午國一南下楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統；下午北上西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北。國三上午南下三鶯—關西、烏日—霧峰；下午北上關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰。國五上午南下南港系統—坪林；下午北上頭城—坪林。國六下午西向舊正—霧峰系統，呼籲民眾避開。

今日國道仍有多項高乘載管制、封閉匝道等疏運措施，高公局表示，壅塞時段要上路民眾，建議可多利用替代道路避開塞車，長途建議民眾多利用台九線替代國五、台六十三線替代國六、台六十一線替代國一、國三；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要開上國道。

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