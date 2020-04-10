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抗疫期儲備觀光能量 金湖鎮搶救轄區反共、精神標語

金湖鎮長陳文顧指著牆上「軍民一家」的標語說，這樣的房子早年幾乎都有軍隊駐紮在老百姓的家裡。（記者吳正庭攝）

金湖鎮長陳文顧指著牆上「軍民一家」的標語說，這樣的房子早年幾乎都有軍隊駐紮在老百姓的家裡。（記者吳正庭攝）

2020-04-10 22:22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門曾有10萬大軍進駐，至今仍能找到當年軍民一家、軍令森嚴的蛛絲馬跡，泥塑在牆上又所剩不多的反共精神標語；金湖鎮長陳文顧堪稱是全縣5鄉鎮中搶救這些凋零「文化財」的第1名，他今天說，再不做就來不及了。

金湖鎮長陳文顧指著牆上「消滅朱毛漢奸」的反共標語，他說把這些斑駁、脫落的標語修復，可提升觀光價值。（記者吳正庭攝）

金湖鎮長陳文顧指著牆上「消滅朱毛漢奸」的反共標語，他說把這些斑駁、脫落的標語修復，可提升觀光價值。（記者吳正庭攝）

武漢肺炎疫情嚴峻，觀光客不來，許多大型活動基於減少群聚也跟著停擺，金湖鎮長陳文顧利用這段期間，協請村里長幫忙，展開各村落有關反共、精神標語的普查，趁著觀光客少的時候進行維修。他說，把這些斑駁、脫落的標語修復，等疫情穩定，將辦理觀光客拍照打卡的回饋活動，提升觀光價值。陳文顧表示，初步調查，轄區內有30多面的反共、精神標語，例如新頭村「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」、「軍民團結消滅朱毛」、「軍民一家」等等。

金門新頭村陸姓村民看著記憶中從小就存在的泥塑字體。（記者吳正庭攝）

金門新頭村陸姓村民看著記憶中從小就存在的泥塑字體。（記者吳正庭攝）

陳文顧指出，當年駐金部隊約有10萬大軍，有的駐防海邊、坑道、太武山，另有駐紮在村里民房；這些標語確實建立的時間已不可考，但至少都有40、50年以上，字體雄渾端正，如今看來有些八股，在當年卻有提振士氣、凝聚民氣的時代意義，是見證金門演進的軍事文化財，近年眼見隨著傳統建築凋零、重建，標語的普查修復再不做就來不及了。陳文顧說，希望在地鄉親也可以拍照打卡，藉此喚起大家重視身旁的文物，加以保存記錄，進一步珍視金門這塊土地。

金門許多傳統建築牆上的標語仍是遊客打卡留念的私房景點。（記者吳正庭攝）

金門許多傳統建築牆上的標語仍是遊客打卡留念的私房景點。（記者吳正庭攝）

金門許多傳統建築牆上的標語，已出現斑駁、龜裂的情形。（記者吳正庭攝）

金門許多傳統建築牆上的標語，已出現斑駁、龜裂的情形。（記者吳正庭攝）

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