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獨家》高市獅湖國小校長楊光明 突在校內廁所暈倒送醫不治

高雄市獅湖國小校長楊光明在廁所暈倒不治。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

高雄市獅湖國小校長楊光明在廁所暈倒不治。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

2020-04-10 20:10:25

首次上稿 18:02
更新時間 20:10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市獅湖國小校長楊光明於校內廁所暈倒驟逝，生前，剛從市長韓國瑜手中接獲教育審議會委員聘書，師生及教育人士紛感不捨。

韓國瑜今天上午頒發21名教育審議委員聘書，楊光明（63歲）獲聘返校後，下午2點10分許被校內同事發現昏倒在校長室廁所，緊急送高雄榮總急救，不幸於下午3點半許宣告不治。

教育局指出，由於師生還在上課，校方學諮中心已啟動輔導機制，安撫學生情緒。

教育局長吳榕峯表示，楊校長為人謙和，治校有方，去年擔任中小學校長協會理事長，用心分享辦學經驗並熱情激勵校長同僚，無奈世事無常，才從市長手中接獲教育審議委員聘書，參與會議發言中肯，令人欽佩，痛失一名好校長，深感悲傷與惋惜。

教育界人士表示，楊光明生前待人熱誠和藹，曾任高雄市明德國小4年、後勁國小6年、獅湖國小7年，總計17年校長資歷，辦學經驗豐富，歷來獲得102年度教育部校長領導卓越獎、104年高雄市特殊優良教師及108年度服務滿40年資深優良教師。

楊光明熱心公益，曾任高雄市中小學校長協會第十屆理事長、國民小學行政支持團隊總督導及國小校長遴選委員。

楊光明校長（紅圈處）往生前獲頒教育審議會委員聘書。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

楊光明校長（紅圈處）往生前獲頒教育審議會委員聘書。（記者黃旭磊翻攝）（記者黃旭磊攝）

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