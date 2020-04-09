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阿公店、夜店不用停業 警憂心成防疫缺口

全國舞廳酒店被指示停業因應疫情，警方嚴密監控經紀和傳播妹流向，加強維安和壓制力道。（記者黃良傑攝）

全國舞廳酒店被指示停業因應疫情，警方嚴密監控經紀和傳播妹流向，加強維安和壓制力道。（記者黃良傑攝）

2020-04-09 21:00:41

〔記者王冠仁／台北報導〕北市一名酒店公關傳出確診武漢肺炎，中央疫情指揮中心今宣布，全台舞廳與酒店停業，防堵疫情。不過，有基層員警感嘆，只叫酒店與舞廳停業，但同樣都屬「八大行業」的KTV、阿公店、酒吧、夜店卻不用關門，這些地點不僅可能成為防疫破口，屆時基層員警恐怕還會被叫去巡邏、臨檢，甚至可能要統計哪些店家還有開門，「標準不明恐讓警察疲於奔命」。

夜店、阿公店、KTV性質相同

地方人士擔心地說，萬華區有許多阿公店，美其名是以「餐廳牌」對外營業，但實際上大家都知道，阿公店運作方式也宛如酒店；如今酒店被停業，十分擔心有酒客會轉往阿公店跑。

一名基層員警說，KTV包廂其實就跟酒店包廂一樣，都是密閉、不通風且人擠人的場所；如今上頭只令酒店與舞廳停業，酒客難道不會打電話給酒店幹部，讓酒店妹到KTV包廂唱歌喝酒？疫情爆發以來，每次去KTV臨檢，同事們都只能把口罩「戴好戴滿」，深怕一不小心就「中獎」。

此外，警方除了協助防疫外，還要幫忙盤查有沒有居家檢疫者趁機外出趴趴造，像是就曾有一名居家檢疫者被人發現跑到北市某知名夜店作樂，難道夜店、酒吧就不會成為防疫破口？警方往後去這些尚未被要求停業的場所臨檢，恐怕也讓第一線員警面臨不小風險。

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