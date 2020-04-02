麗寶樂園祭5大招防疫 清水、泰安休息站要戴口罩

麗寶OUTLET美食街將三分之一桌椅移至戶外，增加室內用餐空間劇間距。（麗寶提供）

2020-04-02 16:20:05

〔記者歐素美／台中報導〕配合中央流行疫情指揮中心制訂的社交距離注意事項，麗寶樂園渡假區推出排隊動線增設距離標示、室內劇場落實梅花座、遊樂設施非同組客人不共艙等防疫5大招；高速公路休息站也要求民眾戴口罩才可進入服務區室內空間，業者並在休息站美食區座位加設隔板防疫。

麗寶樂園表示，樂園自疫情開始即全面要求第一線人員配戴口罩、測量體溫，加強環境消毒工作，最近配合疫情中心「社交距離注意事項」，並推出「防疫5大招」，打造安心出遊空間。

請繼續往下閱讀...

麗寶樂園防疫5大招，包括在樂園入場驗票口、客服中心、各設施、結帳櫃檯前地面標示排隊間距，現場人員也會協助指示每組遊客排隊時的排隊距離；探索世界各遊樂設施，各艙只開放同組遊客搭乘、不補位，並與其他組遊客間隔安全距離，包含全台最大摩天輪天空之夢，一個車廂也只讓同組客人乘坐，不會補位共乘，以確保搭乘遊樂設施時的旅遊安全。

另遊客進入室內劇場前皆需配合工作人員量測體溫、雙手噴灑酒精消毒，進入後則由工作人員協助帶位，引導至設好間距的梅花座，確實與鄰座觀眾保持一定距離；收起餐廳與樂園部分桌椅，拉寬桌椅間距，增加遊客的用餐安全；各設施落實每日清潔，定期安排大規模環境消毒作業，即日起至7月5日每周日取消夜間營運，改為加強園區清潔消毒工作，各設施餐廳設置酒精供遊客自主使用。

麗寶Outlet mall除加強環境消毒與人員衛生，美食街原有上千用餐座位，不但將三分之一的桌椅移至戶外區，同時拉大室內用餐間距；麗寶福容大飯店用餐座位也改以梅花座，保持安心的用餐距離。

除了遊樂園加強防疫，清水服務區、泰安服務區等高速公路服務區或休息站，民眾自4月起也需配戴口罩才能進入室內區，負責經營的新東陽及統一等業者，並在美食區座位設置隔板，加強防疫，讓遊客可以安心用餐。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

高速公路清水服務區室內空間，民眾需配戴口罩才能進入。（記者歐素美翻攝）

高速公路清水服務區美食區座位皆加設隔板，加強防疫，讓遊客得以安心用餐。（記者歐素美翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法