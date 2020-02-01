武漢肺炎》越南禁台灣航班又放行 旅行業心情洗三溫暖

越南今天下午無預警宣布禁止台灣、香港、澳門、中國航班入境，有航班起飛不久後折返桃園機場，航空公司人員協助旅客辦理退關。（記者朱沛雄攝）

2020-02-01 23:06:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越南今天下午3點多突發布禁令，台灣、香港、澳門、中國航班不得入境，還接連傳出疑似緬甸等更多國家都要禁止台灣航班，許多旅行業者都擔心出現骨牌效益，讓台灣觀光市場整個崩盤。所幸政府應變快速，4小時內讓禁令解除，旅行業者心情則像洗了一次三溫暖，紛紛喊，希望這種情況不要再來了！

觀光局初步統計，在越南旅行團約76團、1822人。創新旅行社董事長李奇嶽說，越南禁令消息一出，旅遊業者群組上一片哀嚎，很多人都跳出來說航班一停，公司就有上百人滯留當地，人數多到根本沒辦法解決，嚇到胃整個痛起來；如果這1000多人真的滯留，初估業者光是改機票、滯留的吃住等等，至少會損失上千萬元。也因此，很多業者很感謝政府快速協助，4小時內就讓大家心中一塊大石頭得以放下。

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雄獅旅遊說，越南禁令一出，公司立刻緊急開會，盤點已出團及未出團旅客，當時共有23團、479人滯留，公司已著手準備找轉機及替代航班讓旅客能返台，所幸最終峰迴路轉。

另有業者說，越南不像是義大利，出團量非常大，而且國內各大旅行社幾乎都有在做越南市場，真的全面停飛影響會非常大，可能需要由政府派專機去撤僑。

李奇嶽，這件 事情讓許多業者心情像是洗了三溫暖，但這種三溫暖還是不要再來了；另外，雖然越南禁令取消讓業者紛紛鬆一口氣，但這也是一個警訊，現在這個非常時期，各項消息都可能會打擊到消費者的信心，導致不敢出國旅遊。雖然目前各業者出團數量仍然很多，但多是過年前就已下訂的行程，而從今年春節以來因為武漢肺炎，整個買氣都已經不見，旅行業可能無法再承受航班中斷所帶來的損失。

根據民航局統計，台灣飛越南航班數量相當多，去年光是國籍航空公司，飛往河內就有2705架次，載客達46萬8335人次；飛胡志明市4326架次，載客102萬6608人次；飛峴港411架次，5萬7875人次。

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越南今天下午無預警宣布禁止台灣入境，高雄機場旅客席地而坐等候越捷航空班機。（記者洪定宏攝）

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