武漢肺炎》我國10確診病例恢復良好 1人複採已呈陰性

指揮中心晚間表示，台灣所有武漢肺炎的病患恢復良好，甚至有人已毫無症狀，且複檢都是陰性。（記者吳亮儀攝）

2020-02-01 20:49:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國目前已累積10名武漢肺炎確診病例，全都隔離治療中；指揮中心晚間表示，所有病患恢復良好，甚至有人已毫無症狀，且複檢都是陰性，僅剩一人仍有稍微發燒、需要氧氣，且心理狀況微微不穩。

指揮中心指揮官陳時中說，有一名病患經過兩次篩檢都是陰性，可以說是沒有病毒了，但因為這是新的病毒，我們應對的經驗不夠，因此在跟專家會診，也許要在採檢一次，決定後續要怎麼做。

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